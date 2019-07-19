61-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в комбинезоне с обнаженными плечами

В Лос-Анджелесе состоялся торжественное мероприятие, посвященное здоровью головного мозга. Организаторами гала-вечера выступило содружество Women’s Brain Health Initiative. В качестве звездных гостей на мероприятии появились Шэрон Стоун, Энди МакДауэлл, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис и многие другие.

Для торжественного вечера 61-летняя Стоун выбрала элегантный белый комбинезон с обнаженными плечами. Свой образ звезда «Основного инстинкта» дополнила массивными золотыми украшениями и маленькой розовой сумочкой.

В этот вечер Шэрон выступила перед присутствующими со своей историей. Она рассказала, что почти двадцать лет назад перенесла инсульт и кровоизлияние в мозг. Актриса напомнила о важности регулярных обследований и профилактики.

«Я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы защитить свой мозг, сохранить работу мозга, а также помочь другим женщинам», – приводит слова Стоун портал THR.

Ранее актриса более подробно рассказывала о трагедии, которую она пережила в 2001 году. Из-за тяжелой болезни Стоун некоторое время даже не появлялась на экранах.