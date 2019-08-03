Пасынок Шэрон Стоун решил взять фамилию актрисы

Много лет назад суд передал опеку над Роэном Джозефом бывшему мужу кинозвезды.

У Шэрон Стоун есть трое приемных детей. В 2000 году актриса и ее муж, редактор крупного издания Фил Бронштейн, усыновили маленького Роэна Джозефа. Спустя еще четыре года супруги развелись, а ребенок по решению суда остался жить с отчимом.

Артистке было разрешено видеться с пасынком. Вновь замуж она больше не вышла, но со временем усыновила еще двоих мальчиков. Оба они – Лэрд Вонн и Куинн Келли – носят фамилию Стоун, теперь же документы на смену имени подал и 19-летний Роэн Бронштейн.

Молодой человек станет Роэном Джозефом Бронштейном Стоуном. Как пояснил юноша в ходатайстве к администрации округа Лос-Анджелес, ему одинаково дороги как отец, так и мать.

«Я хотел бы носить фамилию каждого из моих родителей», – цитирует Роэна The Blast.

Напомним, на решение суда оставить пасынка Стоун ее экс-супругу повлияло состояние здоровья актрисы. Спустя год после усыновления у нее произошло кровоизлияние в мозг, полностью оправиться от которого она смогла лишь через несколько лет. За это время некогда востребованная звезда кино превратилась во всеми покинутую женщину, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Сейчас все трое сыновей живут вместе с Шэрон в Западном Голливуде.