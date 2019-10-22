«Безумно хороша»: Грушевский оценил образ Лопыревой в платье-бюстье

36-летняя Виктория Лопырева опубликовала свежий снимок в Instagram. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова посетила один из светских раутов, появившись на публике в платье-бюстье трендового в этом сезоне пастельного оттенка. Знаменитость отдала предпочтение монохромному стилю, дополнив образ палантином и босоножками.

Одним из первых стиль Виктории оценил 54-летний Михаил Грушевский, он лично обратился к модели, сделав ей комплимент.

«Безумно хороша!!» — отметил юморист. «Спасибо, дорогой!!» — отреагировала на похвалу Лопырева.

Ранее стало известно, что модель прилетела в Москву ради модного показа Игоря Чапурина. Для выхода в свет девушка выбрала алую шелковую блузу и брюки клеш. Вместе с возлюбленным Виктория обосновалась в Майами. Пара воспитывает восьмимесячного сына Марка Лео. В одном из интервью знаменитость призналась, что с рождением первенца ее жизнь приобрела новый смыл. Однако, несмотря на это, Лопырева не готова отказываться от привычного образа жизни — частых командировок и перелетов.