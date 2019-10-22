ЗВЕЗДЫ

«Безумно хороша»: Грушевский оценил образ Лопыревой в платье-бюстье

Модель заслужила похвалу 54-летнего юмориста.

«Безумно хороша»: Грушевский оценил образ Лопыревой в платье-бюстье
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева опубликовала свежий снимок в Instagram. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова посетила один из светских раутов, появившись на публике в платье-бюстье трендового в этом сезоне пастельного оттенка. Знаменитость отдала предпочтение монохромному стилю, дополнив образ палантином и босоножками.

Одним из первых стиль Виктории оценил 54-летний Михаил Грушевский, он лично обратился к модели, сделав ей комплимент.

«Безумно хороша!!» — отметил юморист.

«Спасибо, дорогой!!» — отреагировала на похвалу Лопырева.

Ранее стало известно, что модель прилетела в Москву ради модного показа Игоря Чапурина. Для выхода в свет девушка выбрала алую шелковую блузу и брюки клеш. Вместе с возлюбленным Виктория обосновалась в Майами. Пара воспитывает восьмимесячного сына Марка Лео. В одном из интервью знаменитость призналась, что с рождением первенца ее жизнь приобрела новый смыл. Однако, несмотря на это, Лопырева не готова отказываться от привычного образа жизни — частых командировок и перелетов.

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Виктория ЛопыреваЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьеМихаил Грушевскиймода и стиль
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«Безумно хороша»: Грушевский оценил образ Лопыревой в платье-бюстье
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