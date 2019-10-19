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Лопырева прилетела в Сочи в тех же джинсах, в которых позировала в Париже

Модель не видит смысла тратить баснословные суммы на гардероб.

Лопырева прилетела в Сочи в тех же джинсах, в которых позировала в Париже
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева, как и актриса из сериала «Универ» Мария Кожевникова — не видит смысла тратить баснословные суммы на гардероб. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова уже не раз показывалась на публике в одних и тех же базовых вещах. Так, еще в июле вместе с отцом своего первенца — сына Марка Лео — светская львица ездила во Францию. Тогда знаменитость делилась в микроблоге парижским фотоотчётом, позируя в кадре в трендовых джинсах из искусственно состаренного денима.

Примечательно, что три месяца спустя, в тех же джинсах модель прилетела в Сочи. Однако вместо оранжевого топа Виктория примерила кофту модного в этом сезоне лимонного оттенка.

Модель летала в Париж вместе с Игорем Булатовым (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)
Виктория Лопырева позировала в Сочи в тех же джинсах (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Ранее о пользе экономии высказывалась и Мария Кожевникова. Многодетная актриса призналась, что не видит ничего зазорного в том, чтобы покупать дизайнерскую одежду на распродажах. Так, по словам знаменитости, ей удается сэкономить средства на более важные вещи. К слову, об этом же говорила и возлюбленная Никиты Преснякова — модель Алена Краснова. 22-летняя невестка Аллы Борисовны призналась, что в ее косметички есть и бюджетная косметика. Девушка не видит смысла переплачивать за бренд, если можно купить недорогую косметику, которая по качеству не будет уступать люксовой.

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Лопырева прилетела в Сочи в тех же джинсах, в которых позировала в Париже
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