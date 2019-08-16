ЗВЕЗДЫ

Алла Довлатова рассказала, как в 45 лет выглядеть на 20

Телеведущая регулярно посещает салоны красоты и проводит в них не менее двух часов за раз.

Алла Довлатова рассказала, как в 45 лет выглядеть на 20
https://www.instagram.com/alla_dovlatova/

Порой кажется, что Алла Довлатова открыла «эликсир вечной молодости»… Мама четырех детей выглядит фантастически. Не зря каждая фотография звезды в бикини собирает десятки комплиментов.

В свой день рождения артистка поделилась, как ей это удается при катастрофической нехватке времени.

«Обожаю всевозможные салоны красоты. Еду в салон и делаю одновременно сразу все. У меня и косметолог, и массаж, и маникюр, и педикюр, и прическа», — поделилась она.

При этом звезда не приемлет суеты. Более того, считает хороший сон и грамотный распорядок дня не менее важными, чем профессиональный макияж или своевременные визиты к косметологу.

«Нельзя хвататься за все. Стараюсь отказываться от того, что не нужно, а заниматься только необходимым – детьми и работой. Распределяю время свое», — добавила она.

При этом блондинка отметила, что у нее нет «комплекса работающей мамы». Напротив, дети гордятся ею, что она успешна и самодостаточна.

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Алла Довлатовавнешность звездзвездные секреты красотыЗвездный стиль

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Алла Довлатова рассказала, как в 45 лет выглядеть на 20
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