Алла Довлатова рассказала, как в 45 лет выглядеть на 20

Телеведущая регулярно посещает салоны красоты и проводит в них не менее двух часов за раз.

Порой кажется, что Алла Довлатова открыла «эликсир вечной молодости»… Мама четырех детей выглядит фантастически. Не зря каждая фотография звезды в бикини собирает десятки комплиментов.

В свой день рождения артистка поделилась, как ей это удается при катастрофической нехватке времени.

«Обожаю всевозможные салоны красоты. Еду в салон и делаю одновременно сразу все. У меня и косметолог, и массаж, и маникюр, и педикюр, и прическа», — поделилась она.

При этом звезда не приемлет суеты. Более того, считает хороший сон и грамотный распорядок дня не менее важными, чем профессиональный макияж или своевременные визиты к косметологу.

«Нельзя хвататься за все. Стараюсь отказываться от того, что не нужно, а заниматься только необходимым – детьми и работой. Распределяю время свое», — добавила она.

При этом блондинка отметила, что у нее нет «комплекса работающей мамы». Напротив, дети гордятся ею, что она успешна и самодостаточна.