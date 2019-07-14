Алла Довлатова трогательно поздравила сына с днем рождения

44-летняя Алла Довлатова является не только известной актрисой и телеведущей, но и матерью четверых детей. От первого брака с Дмитрием Лютым у звезды есть двое детей – совершеннолетняя Дарья и Павел, который сегодня отмечает день рождения. Во втором браке с подполковником полиции Алексеем Бородой родилась дочь Александра (11 лет) и Мария (2 года).

Телеведущая трогательно поздравила единственного сына Павла с днем рождения, опубликовав архивный снимок с новорожденным в Instagram. Подростку исполнилось 15 лет. Алла Довлатова отметила, что в этот день отмечается сразу несколько памятных дат – французы празднуют день взятия Бастилии, а православные христиане – День Валаамской Божьей Матери.

«Наша семья отмечает юбилей нашего любимого Паши! Я хочу, чтобы его жизнь была долгой и счастливой! Пусть растёт умным, здоровым, любимым и удачливым! Дети – наше великое счастье! Пусть все его мечты и надежды осуществляются на 1000 процентов! Пашка! Веселее! Ты в этой жизни, и ты в – в хоккее!», – подписала фото Довлатова.

Ранее Алла Довлатова рассказала, что стала участницей кулинарного мастер-класса. Артистка приготовила салат с помощью профессионального повара, который дал советы подписчикам микроблога телезвезды по приготовлению утки. Эксперт порекомендовал не держать утку в духовке дольше 10 минут.