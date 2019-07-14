НОВОСТИ

Алла Довлатова трогательно поздравила сына с днем рождения

Телеведущая показала архивные снимки из роддома.

Алла Довлатова трогательно поздравила сына с днем рождения
Алла Довлатова показала редкие снимки выписки из роддома. Фото: instagram.com/alla_dovlatova/

44-летняя Алла Довлатова является не только известной актрисой и телеведущей, но и матерью четверых детей. От первого брака с Дмитрием Лютым у звезды есть двое детей – совершеннолетняя Дарья и Павел, который сегодня отмечает день рождения. Во втором браке с подполковником полиции Алексеем Бородой родилась дочь Александра (11 лет) и Мария (2 года).

Телеведущая трогательно поздравила единственного сына Павла с днем рождения, опубликовав архивный снимок с новорожденным в Instagram. Подростку исполнилось 15 лет. Алла Довлатова отметила, что в этот день отмечается сразу несколько памятных дат – французы празднуют день взятия Бастилии, а православные христиане – День Валаамской Божьей Матери.

«Наша семья отмечает юбилей нашего любимого Паши! Я хочу, чтобы его жизнь была долгой и счастливой! Пусть растёт умным, здоровым, любимым и удачливым! Дети – наше великое счастье! Пусть все его мечты и надежды осуществляются на 1000 процентов! Пашка! Веселее! Ты в этой жизни, и ты в – в хоккее!», – подписала фото Довлатова.

Ранее Алла Довлатова рассказала, что стала участницей кулинарного мастер-класса. Артистка приготовила салат с помощью профессионального повара, который дал советы подписчикам микроблога телезвезды по приготовлению утки. Эксперт порекомендовал не держать утку в духовке дольше 10 минут.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Довлатоваархивное фотодень рождения сына

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алла Довлатова трогательно поздравила сына с днем рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: