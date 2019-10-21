Обвинили в пошлости: фото Водонаевой заблокировали в социальных сетях

Алена Водонаева разместила на своей странице в Instagram пост о том, что ее фотографию заблокировали по просьбе пользователей. Как выяснилось, на снимке Водонаева предстала частично обнаженной. Для примера Алена выложила фотографию из той же серии. Она позирует в обтягивающем платье, выполненном из черного латекса.

Как оказалось, пост автора фотографий был удален из социальной сети по причине многочисленных жалоб пользователей. Водонаева призналась, что ее удивляет такая реакция фолловеров. По ее словам, она подписана на множество страниц, посвященных искусству, где публикуются эротические фотографии, и на них не поступают жалобы.

«У нас же странный народ. И признаюсь, если бы меня раздражал чей-то аккаунт, я бы задумалась что со мной не так?» — рассуждает Водонаева. Она добавляет, что у каждого пользователя всегда есть возможность отписаться от страницы или просто ее не смотреть. «Что в итоге получает жаловальщик? Кольцо всевластия и философский камень? Вечную жизнь и эликсир молодости?» — задается вопросом Алена.