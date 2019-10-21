Автор нового гимна для «Дома-2» поблагодарил Бузову за гонорар и новых подписчиков

Музыкальный исполнитель признался, что если бы у него была возможность повторить опыт, он бы с радостью согласился.

Рэпер АК-47, исполнивший новый гимн для телепроекта «Дом-2», поблагодарил Ольгу Бузову за преумноженную популярность. Журналистам исполнитель рассказал, что после их дуэта количество поклонниц у него резко увеличилось – девушки стремятся познакомиться с молодым человеком поближе.

В беседе с журналистами e1 рэпер отметил, что фамилия Бузовой для сегодняшнего слушателя имеет большое значение. АК уверен – для того, чтобы обзавестись 16 миллионами подписчиков и быть одной из самых популярных певиц, нужно приложить немало усилий. Соглашаясь же на сотрудничество с Ольгой и «Домом-2», АК был уверен – он станет не только знаменитее, но и богаче.

«Если к главному, то, конечно, бабки заплатили. Бабки заплатили — и теперь моя музыка играет как гимн в «Доме-2», а раньше что-то непонятное играло. Почему нет, если кому-то понравилось? И мне нравится», — высказался он.

Отметим, что к моменту написания новости клип на новый гимн «Дома-2» просмотрели уже 3 миллиона человек. Спустя 11 месяцев после релиза аудитория продолжает оставлять комментарии под роликом.