В роли ведьмы: Алена Водонаева поделилась снимком с дня рождения сына

Анонсируя новую книгу в Instagram, модель Алена Водонаева опубликовала фотографии в образе ведьмы. Они были сделаны на вечеринке в честь дня рождения ее сына Богдана (в конце августа мальчику исполнилось 9 лет). Звездная мама тогда нарядилась в строгое черное платье и остроконечную шляпу. Маникюр и тени на глазах красавицы тоже были черными, как и туфли на высоком каблуке с изображениями котиков. Завершила образ каноничная колдовская метла.

«Ведьмы на вечеринки не ходят. Разве только на детские. А ещё они блестяще реализовывают все идеи, — подписала снимки Алена, намекая на то, как она состоялась в жизни. — Не пропадать же фотографиям в папке телефона».

Добавим, что это не самый экстравагантный образ 37-летней модели. Помимо фотосессий топлес она вполне может удивить поклонников и «примочками» гангстера из старого американского фильма.

Хотели бы, чтобы такая «ведьма» пришла на вашу вечеринку?