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Жанна Бадоева назвала город, в котором чувствует себя уютно

Телеведущая в очередной раз посетила Берлин и объяснила, почему влюбилась в него не сразу.

Жанна Бадоева назвала город, в котором чувствует себя уютно
Жанна Бадоева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Жанна Бадоева продолжает знакомить своих подписчиков с особенностями жизни в разных городах мира. На этот раз телеведущая порассуждала о Берлине. Она призналась, что город влюбил ее в себя не сразу. Однако оказавшись в столице Германии сейчас, она чувствует, что Берлин «очень родной и уютный». 

Бадоева рассказала, что в городе живет много ее знакомых и друзей. Как рассказала Жанна, она знает о жизни берлинцев по их рассказам. Бадоева подчеркнула, что Берлин — не самый ее любимый город. Она перечислила своих фаворитов — Милан, Венеция, Вильнюс и Паланга. 

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БерлинЖанна БадоеваПервый каналПрограмма «Жизнь других»телеведущая
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Жанна Бадоева назвала город, в котором чувствует себя уютно
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