Жанна Бадоева назвала город, в котором чувствует себя уютно

Телеведущая в очередной раз посетила Берлин и объяснила, почему влюбилась в него не сразу.

Жанна Бадоева продолжает знакомить своих подписчиков с особенностями жизни в разных городах мира. На этот раз телеведущая порассуждала о Берлине. Она призналась, что город влюбил ее в себя не сразу. Однако оказавшись в столице Германии сейчас, она чувствует, что Берлин «очень родной и уютный».

Бадоева рассказала, что в городе живет много ее знакомых и друзей. Как рассказала Жанна, она знает о жизни берлинцев по их рассказам. Бадоева подчеркнула, что Берлин — не самый ее любимый город. Она перечислила своих фаворитов — Милан, Венеция, Вильнюс и Паланга.