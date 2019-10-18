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Жанна Бадоева поделилась универсальным рецептом решения всех проблем

Ведущая отмечает, что минута отдыха и уединения позволяет ей найти выход из любой ситуации.

Жанна Бадоева поделилась универсальным рецептом решения всех проблем
Жанна Бадоева/Фото: https://www.instagram.com/p/B3utnE3IU2r/

Ведущая «Орла и решки» Жанна Бадоева поделилась универсальным рецептом решения любой проблемы. 43-летняя знаменитость в личном микроблоге в Instagram отметила, что ей, как и любому другому человеку, не чужды нерешенные вопросы и задачи. Но в отличие от других, она нашла для себя рецепт, который позволяет ей справиться с любой загвоздкой без лишних нервов. Жанна поведала, что если ей не удается решить проблему здесь и сейчас, она идет пить кофе. По ее убеждению, после нескольких минут уединения и ароматной медитации «решение приходит само».

Подписчики Жанны, в свою очередь, поспешили отметить, что ее способ очень схож с советом Конфуция – только тот предлагал вместо кофе выпить чай. Сразу несколько человек отметили, что кофе всегда способствует умным мыслям. Некоторые и вовсе пошутили, что главное – не переборщить с крепостью напитка, иначе вместо релакса любителя кофе может подстеречь тахикардия.

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Жанна Бадоева поделилась универсальным рецептом решения всех проблем
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