Жанна Бадоева поделилась универсальным рецептом решения всех проблем

Ведущая «Орла и решки» Жанна Бадоева поделилась универсальным рецептом решения любой проблемы. 43-летняя знаменитость в личном микроблоге в Instagram отметила, что ей, как и любому другому человеку, не чужды нерешенные вопросы и задачи. Но в отличие от других, она нашла для себя рецепт, который позволяет ей справиться с любой загвоздкой без лишних нервов. Жанна поведала, что если ей не удается решить проблему здесь и сейчас, она идет пить кофе. По ее убеждению, после нескольких минут уединения и ароматной медитации «решение приходит само».

больше по теме Жанна Бадоева рассказала, как заполучить итальянского жениха Известная телеведущая шесть лет состоит в браке с итальянцем украинского происхождения.

Подписчики Жанны, в свою очередь, поспешили отметить, что ее способ очень схож с советом Конфуция – только тот предлагал вместо кофе выпить чай. Сразу несколько человек отметили, что кофе всегда способствует умным мыслям. Некоторые и вовсе пошутили, что главное – не переборщить с крепостью напитка, иначе вместо релакса любителя кофе может подстеречь тахикардия.