Жанна Бадоева: «В Италии дети учатся 13 лет и не списывают»

Ведущая программы «Жизнь других» (Первый канал) Жанна Бадоева каждое воскресенье рассказывает телезрителям о том, как живут люди в разных странах мира. Сама Жанна давно живет в Италии, там же ходит в школу ее дочь. Чем отличается итальянское и российское школьное образование? Об этом мы и расспросили Жанну.

— В Италии учатся 13 лет. Все школы разделены на три категории: младшую (там учатся 5 лет), среднюю (3 года) и старшую (5 лет). В России много разных предметов, экзаменов в конце года. В Италии и предметов меньше, и экзамены более общие — один устный по всем предметам и несколько письменных по конкретным. Тут очень тщательно следят за выполнением домашнего задания. Кстати, списать на экзаменах в итальянских школах просто невозможно.

— В России знаменитости часто отдают детей в крутые частные гимназии, где платят за год по миллиону рублей. Как дорого стоит учеба в итальянской частной школе?

— Конечно, тут есть и государственные школы, и частные. Исторически сложилось, что в Италии образованием в школах занимается католическая церковь. Видимо, поэтому большинство частных школ находятся под заботой церкви, хотя есть и некатолические частные учебные заведения. Сейчас появляются школы с альтернативным, неклассическим методом образования, школы с профильными направлениями. Когда моя дочь Лолита пошла учиться, нам показалось, что государственные школы сложнее и требовательнее, поэтому сначала она училась в младшей частной католической школе. Сейчас она ходит в среднюю государственную. Лолита ездит в школу на школьном автобусе, который забирает ее из дома, а после уроков привозит обратно. Учится она бесплатно, а вот за автобус мы платим около €300 . (21 тыс. руб. — Авт.) в год. Со школой нам повезло, потому что на самом деле не все государственные школы в Италии могут похвастаться высоким уровнем обучения.

— Дети известных личностей в Италии посещают особо статусные частные школы?

— В Италии не принято, чтобы дети VIP-персон посещали исключительно частные школы. Все индивидуально и зависит от желания родителей. Лолита училась в частной младшей школе, сейчас учится в средней государственной. Скорее всего, потом она будет учиться в старшей частной профильной школе.

ПОЧЕМ?

Месяц в частной школе

В России: 30 — 90 тыс. руб.

В Италии: €200 — 1200

(14,2 — 85,2 тыс. руб.).