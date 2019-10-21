ЗВЕЗДЫ

В Сети появилось фото Никиты Михалкова в форме матроса

Жена режиссера, Татьяна Михалкова, трогательно поздравила мэтра, напомнив ему о моряцком прошлом.

В Сети появилось фото Никиты Михалкова в форме матроса
Никита Михалков с супругой. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

21 октября Никита Михалков празднует день рождения. Родственники и друзья в социальных сетях активно поздравляют режиссера с 73-летием. Не осталась в стороне и супруга Никиты Сергеевича, Татьяна. 

Татьяна Евгеньевна разместился на своей странице в Instagram фото молодого Никиты Михалкова в годы военной службы. На снимке будущему постановщику 27 лет. Он добровольно отправился во флот в возрасте 27 лет. Жена режиссера напомнила, что службу Никита Сергеевич проходил на Камчатке. 

Помимо фото самого Михалкова, его супруга разместила и фотографии писем, которые матрос слал ей со службы. Она назвала их «философскими, нежными и трогательными» и добавила, что для нее они — «как поплавок, который помогает в этой жизни». 

Подписчики бурно отреагировали на пост Татьяны Евгеньевны. «С Днём рождения Великого художника, Гражданина и Человека!!!», «Вы оба замечательные люди», «Красавец, Никита Сергеевич!! Мудрый, умный человек!!» — поделились они впечатлениями от фотографий. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

день рожденияНадежда МихалковаНикита МихалковрежиссерТатьяна Михалкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появилось фото Никиты Михалкова в форме матроса
Интересно?
Поделись с друзьями: