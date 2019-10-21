В Сети появилось фото Никиты Михалкова в форме матроса

21 октября Никита Михалков празднует день рождения. Родственники и друзья в социальных сетях активно поздравляют режиссера с 73-летием. Не осталась в стороне и супруга Никиты Сергеевича, Татьяна.

Татьяна Евгеньевна разместился на своей странице в Instagram фото молодого Никиты Михалкова в годы военной службы. На снимке будущему постановщику 27 лет. Он добровольно отправился во флот в возрасте 27 лет. Жена режиссера напомнила, что службу Никита Сергеевич проходил на Камчатке.

Помимо фото самого Михалкова, его супруга разместила и фотографии писем, которые матрос слал ей со службы. Она назвала их «философскими, нежными и трогательными» и добавила, что для нее они — «как поплавок, который помогает в этой жизни».

Подписчики бурно отреагировали на пост Татьяны Евгеньевны. «С Днём рождения Великого художника, Гражданина и Человека!!!», «Вы оба замечательные люди», «Красавец, Никита Сергеевич!! Мудрый, умный человек!!» — поделились они впечатлениями от фотографий.