В каких домах живут Леонардо Ди Каприо, Никита Михалков и другие звезды

У каждой уважающей себя звезды должен быть свой загородный особнячок — непременный атрибут подлинно роскошной жизни. В элитном поселке с охраной, в окружении леса, с собственной инфраструктурой. Тяга к жизни на лоне природы роднит наших артистов с западными коллегами по цеху. «Телепрограмма» сравнила, сколько тратят на загородные усадьбы наши и зарубежные знаменитости.

Мария Миронова: 35 млн руб., 182 кв. м, 13 соток

Один из самых модных и востребованных поселков у звезд — это Княжье Озеро в Истринском районе в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе. В поселке есть детсад, школа, магазин, ресторан, автомойка, зоопарк, церковь. Ради домика здесь площадью 182 кв. м Мария Миронова продала одну из своих столичных квартир. Здесь же живут Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Михаил Трухин, Светлана Лобода и другие звезды.

Наташа Королева: 67 млн руб., 350 кв. м, 24 сотки

Загородный поселок Крекшино стоит в окружении леса, а до столицы можно доехать без пробок минут за двадцать. Здесь артисты дружат домами. К примеру, Наташа Королева может забежать за солью к Льву Лещенко и часто собирает соседей на шашлыки. В поселке 352 дома, которые построены по авторским проектам. В Крекшине живут Леонид Агутин, Владимир Винокур, Анастасия Заворотнюк, Алексей Ягудин, Максим Траньков.

Никита Михалков: 630 млн руб., 1200 кв. м, 100 соток

Николина Гора — традиционное «дачное место» для заслуженных артистов и очень состоятельных людей. Здесь огромные участки, кругом лес и тишина. Среди самых знаменитых соседей — Никита Михалков, Василий Ливанов, Юрий Башмет, Андрей Кончаловский, Геннадий Хазанов, Эдвард Радзинский, Любовь Успенская, Александр Малинин, Аркадий Новиков.

Роберт Дауни-мл.: $2,5 млн (162 млн руб.), 178 кв. м

Актер купил дом в стиле ранчо с четырьмя спальнями на берегу океана в дорогом районе Лос-Анджелеса Pacific Palisades. А у Рианны здесь особняк побольше — аж 900 кв. м. В нем семь спален и девять ванных, бассейн с джакузи и собственный спа-центр. После визитов фанатов-сталкеров, один из которых провозгласил себя «будущим мужем» Рианны, певица переехала. А дом стала сдавать в аренду за $65 тыс. (4 млн руб.) в месяц. Здесь же особняки моделей Хайди Клум и Жизель Бундхен. Стоит отметить, что у большинства мировых звезд по несколько домов и разбросаны она по разным штатам и странам.

Джулия Робертс: $6,8 млн (441 млн руб.), 167 кв. м

Актриса считает, что купила дом в Малибу по выгодной цене. Здесь девять комнат и огромный участок с садами и лужайками. Напротив особняка — еще один дом звезды, приобретенный давным-давно. Малибу находится на западе Лос-Анджелеса в штате Калифорния и представляет собой отрезок тихоокеанского побережья длиной 43 км с песчаными пляжами. Здесь полно звезд: Мэтью Макконахи, Дженнифер Энистон, Шон Пенн, Шер и др.

Леонардо Ди Каприо: $4,9 млн (317 млн руб.), 430 кв. м

Год назад Лео приобрел дом у певца и композитора Моби. Находится он в местечке Лос-Фелис в пригороде Лос-Анджелеса. Особняк 1920-х годов Моби полностью модернизировал. В нем 18 комнат с деревянными полами, мрамором на стенах, дизайнерской мебелью. Есть парная и зал для занятий йогой, а снаружи бассейн и зона для отдыха и барбекю. В поселке 60 домов закрытого типа — то есть под надежной охраной. Неподалеку парк и озеро. В Лос-Фелис дома у Кристен Стюарт, Гэри Олдмана и других голливудских знаменитостей.