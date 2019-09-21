Никита Михалков рассказал о главной проблеме отечественного кино

Никита Михалков выступил на церемонии открытия международного кинофестиваля «Евразийский мост» в Крыму 20 сентября. Из-за травмы, помешавшей режиссеру присутствовать на прошлогоднем мероприятии, он все еще был на костылях, однако ответил на все вопросы СМИ.

В числе прочего Михалков назвал главную проблему отечественного кинематографа.

«Сегодня есть дефицит личной точки зрения режиссёра — во что я верю, чего я хочу добиться своей картиной. Мы должны снимать кино не в угоду западным фестивалям, а работать для зрителя. И показывать ему то кино, которое является выражением наших чувств и мыслей, которые разделяют другие люди — вот это и есть настоящее искусство», — приводит слова мэтра «Комсомольская правда».

Он также отметил, что лучше всего на Западе принимают российские картины, демонстрирующие разруху и запустение. По мнению Михалкова, Россия раздражает Запад тем, что имеет свою точку зрения.

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«По их сценарию, мы должны считать себя полными ничтожествами и думать, что ничего не можем сами. Хотя многие мировые идеи в технике и науке украдены у нас. Американцы, например, сумели заставить своего зрителя полюбить национальное кино. И у нас это было до девяностых годов. Потом начали копировать чужое, все потеряли. Сейчас, слава богу, отходим от этого, постепенно выздоравливаем», — добавил Михалков.

Напомним, ранее режиссер достаточно резко высказался в отношении популярной кинопремии «Оскар». По мнению кинодеятеля, награда в последнее время стала очень политизирована и ориентирована на современные прогрессистские взгляды. Такой подход, считает Михалков, негативно сказывается на творчестве.