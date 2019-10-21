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Сын Михаил Круга начал гастролировать с вдовой певца

17-летний Александр Круг уже услышал первые комплименты в свой адрес.

Сын Михаил Круга начал гастролировать с вдовой певца
Александр Круг с мамой Ириной. Фото: instagram.com/ssashakrugg

Сын Михаила Круга решил выбрать ту же стезю, что и его знаменитый отец. Юноша со всей серьезностью относится к построению музыкальной карьеры. Вместе с мамой Ириной Круг он отправился на гастроли по стране. 

Не так давно Ирина Круг вместе с сыном выступила на сцене в Ярославле. Поклонники отметили, что голос юноши очень напоминает тембр его отца, который был убит в 2002 году. Зрители также отметили привлекательную внешность юного певца. 

Сама Ирина Круг поделилась с подписчиками свежим фото сына. «Красавец в мамочку», «Какой красавчик!!!», «Так жалко, что Михаил не видит какой стал сынок», — высказали свое мнение фолловеры певицы. 

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гастролидети звездИрина КругконцертыМихаил Круг
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Сын Михаил Круга начал гастролировать с вдовой певца
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