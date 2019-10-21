Сын Михаил Круга начал гастролировать с вдовой певца

Сын Михаила Круга решил выбрать ту же стезю, что и его знаменитый отец. Юноша со всей серьезностью относится к построению музыкальной карьеры. Вместе с мамой Ириной Круг он отправился на гастроли по стране.

Не так давно Ирина Круг вместе с сыном выступила на сцене в Ярославле. Поклонники отметили, что голос юноши очень напоминает тембр его отца, который был убит в 2002 году. Зрители также отметили привлекательную внешность юного певца.

Сама Ирина Круг поделилась с подписчиками свежим фото сына. «Красавец в мамочку», «Какой красавчик!!!», «Так жалко, что Михаил не видит какой стал сынок», — высказали свое мнение фолловеры певицы.