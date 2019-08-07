Звездные истории Михаил Круг: вскрылись новые обстоятельства через 17 лет после убийства певца?
Звездные истории

Михаил Круг: вскрылись новые обстоятельства через 17 лет после убийства певца?

Анна Русич

Знаменитый исполнитель шансона был застрелен в своем доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.

6 августа около 14:00 силовики оцепили участок улицы, на котором располагается дом, где произошло убийство. По свидетельствам множества очевидцев, были замечены представители Следственного комитета России по Тверской области, ОМОН, Росгвардии и полиции.

В доме убитого Михаила Круга был проведен следственный эксперимент

Ольга Медведева, сестра Михаила Круга, рассказала корреспонденту Tverigrad.ru, что ранее с ней связались представители правоохранительных органов и попросили содействовать в проведении следственного эксперимента с участием подозреваемого в убийстве ее брата.

Женщине пришлось вынести из дома лишние предметы, убрать все острое и то, что могло стать потенциальным оружием. Сама Ольга на запланированном эксперименте не присутствовала – на это время ее попросили быть в соседнем доме и из помещения не выходить. Единственное, что увидела Ольга, так это подъехавший автозак и выходящего из него незнакомого человека.

Ольга не смогла толком рассмотреть выходящего, но уверена, что раньше она с этим мужчиной не сталкивалась. Человека в наручниках ввели в дом, что происходило внутри и какие выводы сделаны в ходе следствия – женщина не знает.

Следственные действия вызвали много вопросов

Через пару часов мужчину вновь поместили в автозак и увезли. Оцепление тоже было снято. Никаких комментариев от силовиков добиться не удалось. Что же происходит и почему именно сейчас? Что за опасность представляет человек в наручниках, если принимаются такие меры предосторожности? Или одновременная работа нескольких ведомств в таких случаях – обычная практика? Какие обстоятельства дела вскрыты, изменены или дополнены, если даже проводится следственный эксперимент?

Ведь со времени, когда в 2014 году были опубликованы материалы следствия, все вокруг были уверены в том, что Михаил Круг стал случайной жертвой грабителей, которые должны были припугнуть певца, отказавшегося платить дань местному авторитету – «Лому».

Кто стал подозреваемым в деле Круга

Александр Осипов, лидер банды тверских «Волков». Фото
Александр Осипов, лидер банды тверских «Волков». Фото: КП/Алексей Косоруков

Еще в 2008 году следователям удалось связать с этим нападением одного из членов банды «Тверские волки». И хоть его причастность к убийству Круга доказать не удалось, Александру Агееву пришлось отбывать пожизненное заключение за другие свои преступления.

На опознании вдова Михаила Круга указала на Агеева как на человека, который в нее стрелял. По ее словам, Михаил был смертельно ранен именно этим выстрелом: певец заслонил своим телом жену.

Непонятно, почему Агеева не привлекли к ответственности. Ведь Ирина Викторовна – не единственная, кто его опознал. По словам соседа, у дома Круга накануне его убийства крутился именно этот человек. Утешает одно: хоть Агеева не удалось привлечь к ответственности за это преступление, он все равно отбывает пожизненный срок. А еще один доказанный эпизод все равно этот срок не удлинит и не сделает более суровым.

Ирина Круг. Кадр из телепередачи «Пусть говорят»
Ирина Круг. Кадр из телепередачи «Пусть говорят»

Кроме Агеева, основным подозреваемым стал Михаил Веселов – это имя прозвучало из уст киллера из банды «Волков», приговоренного к высшей мере наказания. Александр Осипов по кличке «Волчонок» дал интервью «Комсомольской правде», где рассказал, что именно Веселов стал убийцей Круга.

По рассказу Осипова, он застрелил Веселова еще в 2003 году, когда тот сознался в убийстве Круга. Представитель Следственного Комитета подтвердил, что останки Веселова действительно были найдены там, куда указал Осипов. Время смерти и способ убийства тоже совпадали. Мало того, вдова Михаила Круга опознала в фотографии Веселова одного из нападавших.

Но если вдова уже дважды опознала преступников, а по версии свидетелей их и было всего двое, то возникает вопрос: кого тогда привезли в дом Михаила Круга для проведения следственного эксперимента? Ведь Веселов мертв вот уже 16 лет, а Агеева сестра Круга узнала бы в любом случае.

Вокруг смерти известного исполнителя шансона роится множество слухов

Михаил Круг. Кадр из документального фильма «Бард Михаил Круг» 1995 год
Михаил Круг. Кадр из документального фильма «Бард Михаил Круг» 1995 год

Его смерть связывали с банальным разбоем – мол, должен был получить большие деньги за выход нового альбома и об этом прознали бандиты. Убивать не хотели – просто не повезло.

Говорили и о том, что местный глава ОПГ решил наказать отказавшегося платить «за крышевание» певца. Круга решили припугнуть, ограбив, а потом вернув награбленное, чтобы показать, что никакие стены певца не спасут. Но «ограбление» пошло не так, и Круг был застрелен.

Еще по одной версии, озвученной тем самым Осиповым, глава ОПГ Лом собирался сделать Круга обязанным ему за возвращение украденного из его дома. А сделав обязанным, заставить платить долю от концертной деятельности. Но опять же: по закону Мерфи «если что-то может пойти не так – оно пойдет не так». Круг вернулся с концерта раньше и попал на грабителей, которые думали, что его не будет.

Говорили о конкурентах, личных счетах и даже о политическом заказе. Но ни одна из этих версий так и не была подтверждена. И вот теперь, спустя 17 лет после гибели Михаила Круга, видимо, обнаружены некие факты, которые заставили среагировать сразу несколько ведомств, задействованных в проведении следственного эксперимента.

Мы будем ожидать комментариев от пресс-службы Следственного комитета Тверской области относительно новых обстоятельств этого дела.

Можно ли надеяться, что в смерти Михаила Круга наконец не останется белых пятен? Как считаете вы?

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Михаил Круг

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Михаил Круг: вскрылись новые обстоятельства через 17 лет после убийства певца?
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