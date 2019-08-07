Михаил Круг: вскрылись новые обстоятельства через 17 лет после убийства певца?

Знаменитый исполнитель шансона был застрелен в своем доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.

6 августа около 14:00 силовики оцепили участок улицы, на котором располагается дом, где произошло убийство. По свидетельствам множества очевидцев, были замечены представители Следственного комитета России по Тверской области, ОМОН, Росгвардии и полиции.

В доме убитого Михаила Круга был проведен следственный эксперимент

Ольга Медведева, сестра Михаила Круга, рассказала корреспонденту Tverigrad.ru, что ранее с ней связались представители правоохранительных органов и попросили содействовать в проведении следственного эксперимента с участием подозреваемого в убийстве ее брата.

Женщине пришлось вынести из дома лишние предметы, убрать все острое и то, что могло стать потенциальным оружием. Сама Ольга на запланированном эксперименте не присутствовала – на это время ее попросили быть в соседнем доме и из помещения не выходить. Единственное, что увидела Ольга, так это подъехавший автозак и выходящего из него незнакомого человека.

Ольга не смогла толком рассмотреть выходящего, но уверена, что раньше она с этим мужчиной не сталкивалась. Человека в наручниках ввели в дом, что происходило внутри и какие выводы сделаны в ходе следствия – женщина не знает.

Следственные действия вызвали много вопросов

Через пару часов мужчину вновь поместили в автозак и увезли. Оцепление тоже было снято. Никаких комментариев от силовиков добиться не удалось. Что же происходит и почему именно сейчас? Что за опасность представляет человек в наручниках, если принимаются такие меры предосторожности? Или одновременная работа нескольких ведомств в таких случаях – обычная практика? Какие обстоятельства дела вскрыты, изменены или дополнены, если даже проводится следственный эксперимент?

Ведь со времени, когда в 2014 году были опубликованы материалы следствия, все вокруг были уверены в том, что Михаил Круг стал случайной жертвой грабителей, которые должны были припугнуть певца, отказавшегося платить дань местному авторитету – «Лому».

Кто стал подозреваемым в деле Круга

Еще в 2008 году следователям удалось связать с этим нападением одного из членов банды «Тверские волки». И хоть его причастность к убийству Круга доказать не удалось, Александру Агееву пришлось отбывать пожизненное заключение за другие свои преступления.

На опознании вдова Михаила Круга указала на Агеева как на человека, который в нее стрелял. По ее словам, Михаил был смертельно ранен именно этим выстрелом: певец заслонил своим телом жену.

Непонятно, почему Агеева не привлекли к ответственности. Ведь Ирина Викторовна – не единственная, кто его опознал. По словам соседа, у дома Круга накануне его убийства крутился именно этот человек. Утешает одно: хоть Агеева не удалось привлечь к ответственности за это преступление, он все равно отбывает пожизненный срок. А еще один доказанный эпизод все равно этот срок не удлинит и не сделает более суровым.

Кроме Агеева, основным подозреваемым стал Михаил Веселов – это имя прозвучало из уст киллера из банды «Волков», приговоренного к высшей мере наказания. Александр Осипов по кличке «Волчонок» дал интервью «Комсомольской правде», где рассказал, что именно Веселов стал убийцей Круга.

По рассказу Осипова, он застрелил Веселова еще в 2003 году, когда тот сознался в убийстве Круга. Представитель Следственного Комитета подтвердил, что останки Веселова действительно были найдены там, куда указал Осипов. Время смерти и способ убийства тоже совпадали. Мало того, вдова Михаила Круга опознала в фотографии Веселова одного из нападавших.

Но если вдова уже дважды опознала преступников, а по версии свидетелей их и было всего двое, то возникает вопрос: кого тогда привезли в дом Михаила Круга для проведения следственного эксперимента? Ведь Веселов мертв вот уже 16 лет, а Агеева сестра Круга узнала бы в любом случае.

Вокруг смерти известного исполнителя шансона роится множество слухов

Его смерть связывали с банальным разбоем – мол, должен был получить большие деньги за выход нового альбома и об этом прознали бандиты. Убивать не хотели – просто не повезло.

Говорили и о том, что местный глава ОПГ решил наказать отказавшегося платить «за крышевание» певца. Круга решили припугнуть, ограбив, а потом вернув награбленное, чтобы показать, что никакие стены певца не спасут. Но «ограбление» пошло не так, и Круг был застрелен.

Еще по одной версии, озвученной тем самым Осиповым, глава ОПГ Лом собирался сделать Круга обязанным ему за возвращение украденного из его дома. А сделав обязанным, заставить платить долю от концертной деятельности. Но опять же: по закону Мерфи «если что-то может пойти не так – оно пойдет не так». Круг вернулся с концерта раньше и попал на грабителей, которые думали, что его не будет.

Говорили о конкурентах, личных счетах и даже о политическом заказе. Но ни одна из этих версий так и не была подтверждена. И вот теперь, спустя 17 лет после гибели Михаила Круга, видимо, обнаружены некие факты, которые заставили среагировать сразу несколько ведомств, задействованных в проведении следственного эксперимента.

Мы будем ожидать комментариев от пресс-службы Следственного комитета Тверской области относительно новых обстоятельств этого дела.

Можно ли надеяться, что в смерти Михаила Круга наконец не останется белых пятен? Как считаете вы?