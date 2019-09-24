Сестра Круга: «Следственный комитет поставил точку в деле об убийстве Михаила»

Известного шансонье, кумира миллионов, легендарного певца Михаила Круга убили 17 лет назад, 1 июля 2002 года.

17 лет длилось следствие по этому делу. Сегодня прошла пресс-конференция, организованная Региональным управлением Следственного комитета РФ и управлением МВД по Тверской области. Сотрудники правоохранительных органов объявили о закрытии уголовного дела об убийстве Михаила Круга и рассказали о деталях этого громкого преступления.

Мы спросили сестру «короля шансона» Михаила Круга – Ольгу Медведеву (Воробьеву) – насколько она согласна с результатами расследования и с тем, действительно ли в этом деле «поставлена точка».

«Следственный комитет сегодня все сказал, — ответила Ольга. – Мне добавить нечего. Следственный комитет поставил точку. О своих личных чувствах я никому ничего говорить не буду».

Безусловно, позицию сестры Михаила Круга можно понять, — Ольга 17 лет назад потеряла близкого человека, и, надо полагать, боль потери не утихла и сегодня.

Хроника событий

Напомним подробности. В ночь на 1 июля 2002 года в дом Михаила Круга (настоящая фамилия певца – Воробьев) проникли двое вооруженных людей. Они оглушили тещу артиста, а его самого застрелили. Жене Михаила, Ирине, удалось скрыться. Известный певец скончался от полученных огнестрельных ран 1 июля в больнице.

Прокуратура Тверской области инициировала следствие, в оперативно-следственную группу вошли сотрудники отдела расследования особо важных дел.

10 августа 2012 года стало известно о том, что в Твери обнаружили останки человека, смерть которого наступила 10 годами ранее. После проведенной экспертизы тело было опознано. Как сообщали СМИ, оно принадлежало Дмитрию Веселову, члену «ломовской» преступной группировки. Тогда же сообщалось, что Веселову отомстили за смерть Круга.

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28 мая 2013 года, в ходе следствия, фотография Веселова была предъявлена вдове Михаила Круга, и Ирина опознала в нем человека, стрелявшего в ее супруга. Впрочем, официального подтверждения тогда от органов МВД так и не последовало.

В 2019 году следствие по делу убийства Михаила Круга возобновилось. Наконец, 23 сентября пресс-служба СК РФ подтвердила: убийство певца раскрыто, в деле поставлена точка.

Отказался платить бандитам за «покровительство»

На пресс-конференции 24 сентября было рассказано о том, что главарь банды «Тверские волки», Александр Костенко («Лом»), пытался заставить Круга платить ему «дань», обещая взамен покровительство. Однако известный исполнитель понимал: ему такое покровительство ни к чему, он и так был кумиром криминальных элементов, обладая огромным авторитетом.

И тогда Костенко отправил к нему домой убийц. Правда, поначалу лишать певца жизни они не собирались, — планировалось похитить из дома коллекцию икон и другие ценности, а заодно продемонстрировать строптивому Кругу, что может ему грозить за непокорность. Расчет был на то, что, обнаружив пропажу антиквариата, Круг обратится к Лому за помощью, а значит, попадет к нему в зависимость и начнет платить часть заработанных концертами денег.

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Веселов и Агеев хотели только ограбить, убивать не собирались

Грабители рассчитывали, что в тот вечер коттедж Круга будет пустовать. Но ошиблись – и сам певец, и члены его семьи были дома. Бандитов, пробравшихся в коттедж, увидела теща Михаила. Женщина закричала, и бандиты ударили ее по голове. Затем они намеревались скрыться, но столкнулись на выходе с Михаилом. В певца несколько раз выстрелили, нанеся смертельные ранения.

Веселова убил поклонник Михаила Круга – отомстил за певца

«Мстителем» стал Александр Осипов – бандит, входящий в группировку «Тверские волки». О том, что убийство Веселова было совершено из мести, он сообщил правоохранительным органам сам.

По состоянию на 2019 год и Агеев, и Осипов уже отбывают пожизненные наказания в колониях. В августе этого года они были привезены в Тверскую область, поскольку это было необходимо для проведения следственных экспериментов.

Убийца мертв, дело закрыто

Агеева следствие освободило от ответственности за покушение на кражу (именно так квалифицированы его действия той роковой ночью на 1 июля 2002 года) по причине истечения срока давности. А поскольку второй фигурант – Дмитрий Веселов – уже мертв, следствие закрыло дело по факту убийства Михаила Круга.

А как вы считаете: хорошо, что спустя 17 лет в громком убийстве все же поставлена точка?