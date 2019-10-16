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Полина Гагарина и Ёлка рассказали школьникам о тернистом пути к успеху

Певицы провели в московских школах уроки культурологии.

Полина Гагарина и Ёлка рассказали школьникам о тернистом пути к успеху
Полина Гагарина. Фото Global look press

Старшеклассникам московских школ нежданно-негаданно преподнесли сюприз – к ним на уроки пришли две обаятельные учительницы, чтобы расширить их кругозор в области культурологии. Наверняка, дополнительные занятия ученики восприняли бы без энтузиазма, если бы не персоны педагогов, ими оказались певицы Полина Гагарина и Елка.

Девушки поделились своими историями успеха и дали советы старшеклассникам, как добиться успеха в будущей профессии. Встречи прошли в рамках всероссийского образовательного проекта «Культурный марафон».

«Я реально волновалась. Что такого я могу рассказать, чего нельзя загуглить? Пожалуй, только мой личный опыт. Больше ничего. В итоге я отвечала на очень взрослые, глубокие, небанальные вопросы. Спасибо, люди (не могу вас называть детьми, многие из вас взрослее большинства взрослых, которых я вижу каждый день). Спасибо, что с таким вниманием слушали мою историю про мечту», — написала Елка в своем блоге после встречи.

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Полина Гагарина и Ёлка рассказали школьникам о тернистом пути к успеху
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