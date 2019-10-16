Полина Гагарина и Ёлка рассказали школьникам о тернистом пути к успеху

Старшеклассникам московских школ нежданно-негаданно преподнесли сюприз – к ним на уроки пришли две обаятельные учительницы, чтобы расширить их кругозор в области культурологии. Наверняка, дополнительные занятия ученики восприняли бы без энтузиазма, если бы не персоны педагогов, ими оказались певицы Полина Гагарина и Елка.

Девушки поделились своими историями успеха и дали советы старшеклассникам, как добиться успеха в будущей профессии. Встречи прошли в рамках всероссийского образовательного проекта «Культурный марафон».