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Елка отчитала поклонника за некорректный комментарий

Певицу упрекнули в потрепанном виде в отпуске.

Елка отчитала поклонника за некорректный комментарий
Елка изменилась/instagram.com/elkasinger/?hl=ru

Елка завершила свой недельный отдых в Красной поляне. Звезда российской сцены выбрала нестандартный способ набраться сил перед работой – она «прокачалась» физически и духовно в спортивном лагере. Певица сказала, что эта поездка ее «наполнила».

Тем не менее, ее задел комментарий одного из подписчиков, который заявил, что Елка выглядит потрепанной. «Мне кажется, это так бестактно! Я люблю себя всякой: помятой, потрепанной, неумытой, непричесанной, лохматой, отекшей. И это все еще я! Бирки всякие навешивают и сложно не реагировать на такие вещи», — ответила на выпад подписчика Елка. Девушка отметила, что в горах действительно слегка расслабилась и иногда ходит с небрежно убранными волосами. Но она может себе это позволить, потому что находится на отдыхе.

Подписчики певицы во время прямого включения заметили, что она сильно похудела. На вопрос, какая диета в этом помогла, Елка ответила: «Нет никакой диеты». Артистка рассказала, что очень уставала на тренировках физически. Тем не менее, сейчас испытывает большой подъем сил.

«Это силища. Это тренировки со слезами на глазах не только от того, как тебя ушатали, а от красоты заката и осознания уникальности этого счастливейшего мгновения», — написала она.

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ЁлкаКрасная полянаотдыхпевицапохудеть

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Елка отчитала поклонника за некорректный комментарий
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