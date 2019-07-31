Полина Гагарина выбрала теплый свитер для «осеннего» лета

Прохладная погода, которая никак не отступит от столицы, заставила Полину Гагарину пересмотреть свой летний гардероб. Певица решила одеваться теплее, чтобы не замерзнуть в последний день «осеннего июля» и в августе, который тоже обещает быть не жарким.

Артистка опубликовала в Instagram фото обновок. На снимке можно увидеть, что для холодного лета она выбрала теплый вязаный бежевый свитер с закрывающим шею воротником и длинную трикотажную юбку, украшенную этническим орнаментом. Образ Гагарина дополнила черными босоножками и ультрамодной сумочкой-ведерком.

«Ну что? Утепляемся, друзья! +13… К внезапному осеннему июлю готова!» – сообщила знаменитость.

В ответ многие подписчики блога сообщили, что в местах их проживания, напротив, царит страшная жара. «Давайте к нам в Алмату, +37», «У нас +35, никакого спасения. Ну где же эта золотая середина?», «У нас +30 еще в Краснодаре», «Как же я хочу +13, достала эта жара», – поделились поклонники.

Напомним, в первую половину июля от воцарившейся в ряде российских регионов непогоды Гагарина не страдала. Певица съездила с семьей на отдых в Грецию, а затем отправилась в Турцию, чтобы дать там концерт. А совсем недавно артистка побывала на фестивале «Жара» в Баку.