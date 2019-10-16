ЗВЕЗДЫ

Модель Миранда Керр дала новорожденному сыну редкое имя

Бывшая возлюбленная Орландо Блума несколько дней назад снова стала мамой.

Модель Миранда Керр дала новорожденному сыну редкое имя
Миранда Керр. фото: globallookpress.com

Миранда Керр является австралийской моделью. Долгое время она была ангелом Victoria’s Secret, а также три года была замужем за Орландо Блумом, но их отношения завершились разводом. В 2017 году девушка вновь вышла замуж. Ее избранником стал миллиардер, создателем «SnapChat» Эван Шпигель. Модель старше своего избранника на семь лет, но это не мешает им быть счастливыми. Несколько дней назад девушка подарила ему наследника.

Для Керр этот ребенок стал третьим. У супругов также есть сын Харт, а от прошлых отношений у модели подрастает еще один сын Флинн. О радостной новости занемнитость рассказала не сразу. Лишь на днях она рассекретила имя ребенка. на этот раз она снова выбрала редкое имя Майлз.

«Мы очень рады рождению Майлза и ценим все за добрые слова и пожелания в наш адрес в это особенное врем», — написала Миранда.

Она также вышила имя малыша на ткани. Скорее всего, это детский плед. Модель принялись поздравлять звезды и коллеги. Наоми Кэмпбелл была одной из первых. «Поздравляю с вашей новой радостью!», — заявила она. Не осталась в стороне и Пэрис Хилтон. А поклонники признались, что им не терпится познакомится сновым членом семьи.

Стоит отметить, что даже во время беременности Керр выглядела элегантно. Иногда папарацци удавалось запечатлеть ее во время прогулок. Девушка любила яркие наряды, подчеркивающие ее фигуру.

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Тэги:

беременность и родыЗвездные детиМиранда Керр
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Модель Миранда Керр дала новорожденному сыну редкое имя
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