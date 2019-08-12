Беременная Миранда Керр вышла на прогулку в платье с лимонным принтом

Миранда Керр (Miranda Kerr) одна из самых известных моделей во всем мире. Ангел Victoria’s Secret на протяжении трех лет была замужем за актером Орландо Блумом, но даже появление сына Флинна в 2011 году не укрепило их отношения. Через два года они развелись. Вскоре модель стала встречаться с миллиардером и создателем приложения «SnapChat» Эваном Шпигелем, и в итоге вышла за него замуж.

Весной прошлого года Миранда родила сына Харта. Девушка признавалась, что ее старший наследник сильно переживал из-за появления братика, так как боялся, что его станут любить меньше. Похоже, что модель действительно счастлива с бизнесменом, так как в марте этого года объявила, что снова находится в интересном положении. Уже скоро Керр станет мамой в третий раз. Но новом фото она продемонстрировала округлившийся живот.

В кадре девушка была запечатлена во время прогулки. Она выглядела неотразимо в белом платье-миди с принтом в виде лимонов. Несмотря на то, что модель находится на последних сроках беременности, она все еще ходит на шпильках. Миранда выглядела очень счастливой и придерживала рукой живот. Поклонники пришли в восторг от стильной мамы. «Светишься, как никогда», «Заставила меня улыбаться от уха до уха», «Красивая и сияющая», «Такая счастлива», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что вскоре Керр поделилась редким снимком с возлюбленным. Они вместе наслаждаются летом, в ожидании пополнения. Напомним, что ранее модель признавалась, что изменения в фигуре из-за беременности ее не волнуют. Она уверена, что если организму нужно девять месяцев на то, чтобы выносить ребенка, то и на восстановление после родов ему нужно не меньше времени.

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