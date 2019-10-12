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Третий сын: Миранда Керр стала многодетной матерью

Модель и ее муж Эван Шпигель до последнего скрывали пол ребенка.

Третий сын: Миранда Керр стала многодетной матерью
Миранда Керр Фото:globallookpress.com

36-летняя модель Миранда Керр стала в третий раз мамой. Несколько дней назад она подарила супругу Эвану Шпигелю сына. Кстати, Керр старше своего мужа на 7 лет.

Сама пара о пополнении в семействе официально не объявляла. Об этом стало известно накануне журналистам. Информация появилась в интернет-издании Daily Telegraph. Нужно сказать, что Керр и Шпигель с самого начала знали, что у них родится мальчик. Однако до последнего держали этот факт в секрете.

Модель и предприниматель поженились всего пару лет назад. Весной прошлого года они стали родителями – у пары родился сын. Наследнику дали имя Харт, а фамилия получилась двойной – Керр-Шпигель. Спустя несколько месяцев после этого радостного события Миранда вновь объявила о беременности.

Добавим, для Керр этот ребенок уже третий. От первого брака с Орландо Блумом у нее также есть сын. Актер и модель после свадьбы прожили вместе всего три года. Они расстались в 2013-м. Нужно сказать, что Блум и Керр смогли сохранить хорошие отношения ради общего ребенка.

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Третий сын: Миранда Керр стала многодетной матерью
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