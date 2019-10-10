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Айза Анохина подшутила над мужем

Блогер поздравила супруга с 12-й годовщиной брака несмотря на то, что они женаты четыре года.

Айза Анохина подшутила над мужем
Айза Анохина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Айза Анохина недавно «рекламировала» микроблог своего супруга, призывая подписаться на его страницу своих фолловеров. А сегодня она поздравила мужа с годовщиной свадьбы. 

«Когда ты меня бросишь, ты будешь завидным женихом, а пока я терплю тебя, а ты меня, хочу поздравить нас с 12-ой годовщиной свадьбы,» — написала Айза. Подписчики тут же заметили несоответствие — Айза вышла замуж за Дмитрия Анохина в 2015 году, то есть четыре года назад, а никак не 12. «Год за три?» — шутили фолловеры. 

Айза пожелала супругу «Больше юмора, волн, сумок, досок, бриллиантов, поке болов и туна татаки». К поздравлению она добавила фото со свадьбы. 

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Айза Анохина подшутила над мужем
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