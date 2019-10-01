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Айза Анохина поделилась методом быстрого похудения

Певица рассказала, как поправилась до 58 килограммов на отдыхе, а потом так же быстро сбросила ненужный вес.

Айза Анохина поделилась методом быстрого похудения
Айза Анохина. Фото: Михаил Фролов/КП

В интервью peopletalk.ru Айза Анохина рассказала о том, как она быстро приводит себя в форму после того, как дала слабину и приобрела лишние килограммы. Певица заметила, что питается так, как следует тем, кто заботится о своем здоровье. Трижды в неделю артистка ест гречку или киноа. При этом она почти никогда не позволяет себе употреблять фрукты после 12 часов дня. 

То же касается мяса — Айза позволяет его себе только в первой половине дня. Причем, место говядины часто заменяют морепродукты. Певица уже продолжительное время не употребляет ничего мучного и полностью исключила алкоголь. 

Что касается спорта, то Анохина спортзалу предпочитает тренировки дома. Она занимается по урокам, размещенным на сервисе YouTube. Помимо упражнений, направленных на тренировку мышц тела, не забывает Айза и о лице — практикует face building.

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Айза Анохина поделилась методом быстрого похудения
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