Айза Анохина поделилась методом быстрого похудения

В интервью peopletalk.ru Айза Анохина рассказала о том, как она быстро приводит себя в форму после того, как дала слабину и приобрела лишние килограммы. Певица заметила, что питается так, как следует тем, кто заботится о своем здоровье. Трижды в неделю артистка ест гречку или киноа. При этом она почти никогда не позволяет себе употреблять фрукты после 12 часов дня.
То же касается мяса — Айза позволяет его себе только в первой половине дня. Причем, место говядины часто заменяют морепродукты. Певица уже продолжительное время не употребляет ничего мучного и полностью исключила алкоголь.
Что касается спорта, то Анохина спортзалу предпочитает тренировки дома. Она занимается по урокам, размещенным на сервисе YouTube. Помимо упражнений, направленных на тренировку мышц тела, не забывает Айза и о лице — практикует face building.