Звездный стиль

Ради съемок Екатерина Шпица примерила провокационный костюм

Актриса предстала перед поклонниками в образе полицейской.

Ради съемок Екатерина Шпица примерила провокационный костюм
Екатерина Шпица поразила подписчиков своим образом. Фото: Komsomolskaya Pravda

Актриса Екатерина Шпица опубликовала в Instagram фотографии в наряде девушки-полицейской. Черный латексный костюмчик с фуражкой, туфли на высокой платформе и колготки в сеточку сделали артистку театра и кино похожей на танцовщицу в ночном клубе. По словам Екатерины, облачение прибыло как раз из места не столь отдаленного.

«Наш волшебный художник по костюмам заказывала этот костюмчик в Интернет-магазине очевидной направленности. Когда курьер привёз заказ, он с пониманием и радостью в глазах протянул пакет покупательнице и сказал: «Приятного вечера», — рассказала актриса.

Судя по хештэгам, оставленным Шпицей, нарядили её в такой образ на съемках сериала «Старая гвардия», где она играет главную роль — девушку-следователя, которой в подчинение дали двух ветеранов сыска.

Поклонники оценили наряд 33-летней артистки, но многие отметили, что привыкли видеть ее более интеллигентных образах, а такая «вульгарщина» ей не идет.

А как вам Екатерина в этом образе?

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Ради съемок Екатерина Шпица примерила провокационный костюм
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