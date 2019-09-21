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Виктория Дайнеко назвала идеальный размер груди

Певица призналась, что на себе испытала разные размеры.

Виктория Дайнеко назвала идеальный размер груди
Фото: Globallookpress.com

Виктория Дайнеко отличается удивительно стройной худощавой фигурой. При этом певица не стесняется показать, что у нее достаточно маленькая, девичья грудь и не пытается придать ей дополнительный объем.

В своем Instagram она обратилась к подписчицам, объяснив, какой размер груди на самом деле идеален для каждой. По ее словам, сама она попробовала несколько размеров, после чего пришла к этому выводу.

«Я испытала на себе размеры от А до D. И я скажу вам, что идеальная грудь не 3-4 размера, а та что нравится тебе и твоему любимому мужчине», — написала Виктория.

Она подчеркнула, что не осуждает хирургические вмешательства, но только если они были сделаны по собственному желанию и без принуждения. Кроме того, она предостерегла подписчиков от непрошеных советов относительно правильной женской фигуры.

«Главное кайфуйте от себя и от жизни. Но не надо другим рассказывать что и куда пришить, разве что если вдруг спросят вас об это», — заключила она.

Не так давно Виктория заметно похудела, чем вызвала большое количество комплиментов со стороны фолловеров. Не так давно в одном из постов в своем блоге певица заявила, что сейчас находится не в самой лучшей форме. По ее словам, лучший вес у нее был четыре года назад после рождения дочери.

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Виктория Дайнеко назвала идеальный размер груди
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