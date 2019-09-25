Виктория Дайнеко потеряла подписчиков из-за фото в купальнике

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась, что от нее начали отписываться фолловеры в Instagram. Причиной этого, по словам 32-летней артистки, стало ее фото в купальнике, которое она опубликовала 24 сентября. На снимке смеющаяся звезда запечатлена на пляже во Флориде. Но в столице России стало так холодно, что москвичи начали отписываться от Виктории.

«Вот. Смотрите! Я в сапогах», — написала певица в новом посте, снявшись в осенней обуви, дабы быть со своими подписчиками на одной волне.

Добавим, что температура воздуха в столице колеблется от +4 градусов ночью до +12 днем. При этом высока вероятность осадков. Актриса Лаза Арзамасова недавно сообщила, что наблюдала в Москве снег. А на следующий день на город обрушился град.

больше по теме Виктория Дайнеко назвала идеальный размер груди Певица призналась, что на себе испытала разные размеры.

А что вы делаете, чтобы сохранить подписчиков?