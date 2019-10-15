Экс-участница «Дома-2» призвала не торопиться с потерей девственности

Лера Фрост заявила, что и сама не спешила.

Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» Лера Фрост призвала девушек не торопиться терять девственность с парнями. Подписчики задали модели вопрос, какой примерный возраст она считает нормальным для начала половых отношений. Фрост поспешила отметить, что у каждого понимание нормы – свое. Конкретно она считает, что торопиться с первым разом все же не стоит.

«В моем случае первый интим был в 18 лет», — раскрыла свой секрет она.

Ранее девушка в своем профиле неоднократно выкладывала эротичные снимки в нижнем белье. Фолловеры отмечали превосходную фигуру знаменитости и невероятную сексуальную энергетику, «которую они ощущают даже через монитор». Сама Лера превосходными внешними данными гордится и скрывать их под слоями одежды не планирует.