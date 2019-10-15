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Экс-участница «Дома-2» призвала не торопиться с потерей девственности

Лера Фрост заявила, что и сама не спешила.

Экс-участница «Дома-2» призвала не торопиться с потерей девственности
Лера Фрост/Фото: https://www.instagram.com/p/B26v7vAAhMS/

Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» Лера Фрост призвала девушек не торопиться терять девственность с парнями. Подписчики задали модели вопрос, какой примерный возраст она считает нормальным для начала половых отношений. Фрост поспешила отметить, что у каждого понимание нормы – свое. Конкретно она считает, что торопиться с первым разом все же не стоит.

«В моем случае первый интим был в 18 лет», — раскрыла свой секрет она.

Ранее девушка в своем профиле неоднократно выкладывала эротичные снимки в нижнем белье. Фолловеры отмечали превосходную фигуру знаменитости и невероятную сексуальную энергетику, «которую они ощущают даже через монитор». Сама Лера превосходными внешними данными гордится и скрывать их под слоями одежды не планирует.

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девственностьДом-2Лера Фростличная жизнь Леры ФростсоветыФрост
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Экс-участница «Дома-2» призвала не торопиться с потерей девственности
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