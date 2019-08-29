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«Дома-2» на яхте с ведущей Лерой Фрост закрыли из-за цензуры

Шоу должно было выйти в эфир ТНТ уже осенью.

«Дома-2» на яхте с ведущей Лерой Фрост закрыли из-за цензуры
https://www.instagram.com/lerafrost/

Экс-участница знаменитой телестройки, красотка-брюнетка Лера Фрост, еще в мае сообщила радостную новость. Из героини шоу она перешла в ведущие. И стала лицом нового «Дома-2», съемки которого начались на огромной белоснежной яхте.

Корабль стоял на якоре вблизи Сейшел, а соведущим девушки стал Андрей Черкасов.

Новый проект должен был выйти в эфир уже осенью. Только внезапно премьеру перенесли, а новую дату показа не сообщили.

Как оказалось, в последний момент продюссер и руководство канала ТНТ сочли отснятый материал чересчур откровенным.

В итоге, пилотную версию отклонили, а съемки временно приостановили. А вот Лера, возможно, еще вернется на съемочную площадку, только когда само шоу перезапустят в новом формате.

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«Дом-2»Лера ФростТНТ

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«Дома-2» на яхте с ведущей Лерой Фрост закрыли из-за цензуры
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