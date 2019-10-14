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Егор Кончаловский показал, каким был 47 лет назад

Актер и режиссер продемонстрировал подписчикам архивном фото.

Егор Кончаловский показал, каким был 47 лет назад
Егор Кончаловский. Фото Global look press

Егор Кончаловский поделился со своими подписчиками в Instagram снимком из прошлого. В кадре – его день рождения, который отмечали 47 лет назад. Компанию Егору составила мама и приятели из детского сада. Отец на тот момент уже ушел из семьи.

Кончаловский – наполовину казах. Его мама – балерина Наталья Аринбасарова. Отец – кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский. Когда они поженились, Аринбасаровой было всего 18 лет. Отец тогда был очарован нежностью и женственностью артистки. Однако брак просуществовал недолго, с 1965 по 1969 год, и распался, когда Егору было всего три года.

Кстати, при рождении режиссер имел другие имя и фамилию. Он был Георгием Михалковым. Судя по всему, Егор решил выбрать свой путь, отдельный от династии Михалковых.

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Егор Кончаловский показал, каким был 47 лет назад
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