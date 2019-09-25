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Егор Кончаловский опубликовал редкий снимок с женой и сыном

У семьи режиссера закончился отпуск в Крыму.

Егор Кончаловский опубликовал редкий снимок с женой и сыном
Егор Кончаловский/фото: Виктор Гусейнов/КП

Егор Кончаловский отдыхал вместе с семьей на море. Для отдыха режиссер выбрал шикарный курортный отель Palmira Palace, расположенный в поселке Курпаты на южном берегу Крыма. 

Своим подписчикам в Instagram Егор Андреевич признавался, что в его детстве каникулы проходили на фоне крымских пейзажей и он рад, что его двухлетний сын Тимур впервые увидел море именно здесь. Правда, плавал малыш пока только в бассейне на спине у папы. 

Однако отпуск подошел к концу, семья возвращается в Москву к работе. Кончаловский в качестве прощания с летом опубликовал в своем аккаунте редкое фото, на котором он вместе с супругой Марией Леоновой и сыном. 

Пользователи отметили, что они впервые смогли хорошо рассмотреть Тимура на этом снимке, и многие из них пришли к выводу, что сын растет папиной копией. 

Напомним,  51-летний Кончаловский признался, что у него роман с 32-летним юристом Марией Леоновой. Это произошло всего через несколько месяцев после расставания с Любовью Толкалиной, которая была его гражданской женой 20 лет. Пара воспитывала дочь Марию, которой сейчас 18 лет. В апреле 2017 года у режиссера от второй жены родился сын Тимур. Егор Андреевич живет с мальчиком, его мамой и своей мамой Натальей Аринбасаровой в большом загородном доме в Подмосковье.

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Егор Кончаловский опубликовал редкий снимок с женой и сыном
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