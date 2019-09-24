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Егор Кончаловский обратился к маме в день ее рождения 

Режиссер из Крыма поздравил Наталью Аринбасарову с днем рождения.

Егор Кончаловский обратился к маме в день ее рождения 
Егор Кончаловский и Наталья Аринбасарова/фото: instagram.com/egorkonchalovsky/

Актриса Наталья Аринбасарова отмечает 24 сентября день рождения. Ей исполнилось 72 года. Наталья Утевлевна мама сразу двух кинорежиссеров — Егора Кончаловского и Екатерины Двигубской. Старший сын актрисы опубликовал в своем аккаунте видеопоздравление, а заодно и поддержал телепроект сестры  «Сильная слабая женщина». 

«У мамочки сегодня день рождения, у моей. Мамочка, я тебя поздравляю и очень рад, что по каналу «Россия» идет сериал с ее участием, который снимала моя дорогая сестра Катя», —  сказал Кончаловский 

Егор Андреевич отметил, что он с семьей еще отдыхает в Крыму. Но уже скоро возвращается в Москву.  

Наталья Аринбасарова родилась в семье казаха Утевле Туремуратовича и польки Марии Константиновны Конецпольской. Увлеклась балетом и поступила хореографическую школу в Алма-Ате. Оттуда её направили в Академическое хореографическое училище при Большом театре, которое она окончила в 1964 году.

В училище ее нашел Андрей Михалков-Кончаловский и пригласил сняться в фильме «Первый учитель» по одноименному роману Чингиза Айтматова. Игра юной Натальи так понравилась жюри Венецианского кинофестиваля, что в 1966 году ей присудили «Золотой кубок Вольпи» за лучшую женскую роль. На эту награду в тот год претендовала Джейн Фонда.

Актриса и режиссер фильма, принесшего им мировую славу,  поженились. Вскоре на свет появился сын Егор. Но через пять лет брак распался.  В 1970 году Аринбасарова вышла замуж за  художника-постановщика и живописца Николая Двигубского. От этого союза в 1974 году родилась дочь Екатерина. Пара развелась в 1980 году. 

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Егор Кончаловский обратился к маме в день ее рождения 
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