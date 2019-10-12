«Я был на одной свадьбе Собчак»: Виторган отказался комментировать бракосочетание бывшей жены

Актер заявил, что предпочел бы оставить мнение о торжестве при себе, поскольку у свадьбы и без того много комментаторов.

Максим Виторган отказался комментировать бракосочетание своей бывшей супруги Ксении Собчак. На днях актер посетил передачу «На троих» с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко. Ведущие обсудили с артистом его творческие успехи, а затем затронули и завершившееся месяц назад торжество. Котрикадзе уточнила, что, скорее всего, Виторгану будет неприятен этот вопрос, но она не может его не задать. Далее Екатерина спросила, как Максим относится к торжеству Ксении. Виторган-младший же поспешил ответить, что не будет озвучивать личное мнение на этот счет, поскольку у мероприятия и без него было достаточно много комментаторов.

«Я не из их числа. Я был на свадьбе Ксении Собчак. В смысле, на одной из. У меня есть к этому свое отношение. Оно осталось со мной. А Ксения пошла жить дальше». – отрезал актер.

Виторган также опроверг утверждение, что он шутил на тему бракосочетания ведущей и режиссера. Максим вспомнил, что высказывал мысль про парад ЖКХ, который состоялся в столице на следующий день. В собственной голове он интуитивно связал два мероприятия и посчитал нужным озвучить это.