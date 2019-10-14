Виторган пришел в восторг от новой функции в своем «Кадиллаке»

Максим Виторган все никак не может нарадоваться своей новой машине. Напомним, сразу после свадьбы своей бывшей жены Ксении Собчак, актер осуществил мечту детства – приобрел дорогой «Кадиллак».

Виторган признался, что и представить себе не мог, что его грезы когда-нибудь превратятся в реальность. Свой восторг режиссер тогда излил в своем блоге. Он разместил фото, на котором практически слился воедино с вожделенной машиной.

Спустя месяц после покупки, радость у Максима не утихла. Он продолжает делиться со своими подписчиками новыми кадрами. На сей раз Виторган показал в stories Instagram, как из зеркала заднего вида может неожиданно возникнуть видеокамера.