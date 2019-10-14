ЗВЕЗДЫ

Виторган пришел в восторг от новой функции в своем «Кадиллаке»

Актер в сентябре осуществил свою мечту, купив дорогую машину.

Виторган пришел в восторг от новой функции в своем «Кадиллаке»
Максим Виторган. Фото Global look press

Максим Виторган все никак не может нарадоваться своей новой машине. Напомним, сразу после свадьбы своей бывшей жены Ксении Собчак, актер осуществил мечту детства – приобрел дорогой «Кадиллак».

Виторган признался, что и представить себе не мог, что его грезы когда-нибудь превратятся в реальность. Свой восторг режиссер тогда излил в своем блоге. Он разместил фото, на котором практически слился воедино с вожделенной машиной.

Спустя месяц после покупки, радость у Максима не утихла. Он продолжает делиться со своими подписчиками новыми кадрами. На сей раз Виторган показал в stories Instagram, как из зеркала заднего вида может неожиданно возникнуть видеокамера.

«Какую крутую штуку обнаружил в своем «Кадиллаке»! Вот зеркало заднего вида, переключаем – хоп! А там камера заднего вида. Крутейше! Удобно очень! Первый раз такое вижу, честно говоря», — восторженно рассказал он в блоге.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виторган и НинидзеМаксим ВиторганМаксим Виторган последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виторган пришел в восторг от новой функции в своем «Кадиллаке»
Интересно?
Поделись с друзьями: