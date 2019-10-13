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Братья Паулины Андреевой рассказали любопытные подробности о знаменитой сестре

Супруге Федора Бондарчука исполнился 31 год.

Братья Паулины Андреевой рассказали любопытные подробности о знаменитой сестре
Паулина Андреева. Фото Global look press

12 октября звезда сериала «оттепель» Паулина Андреева отметила 31 год. Ее родные младшие братья не остались в стороне от этого знаменательного события и отметились в социальных сетях красивыми высказываниями в адрес своей сестры.

«Просто я хочу сказать, что я очень сильно тебя люблю, восхищаюсь тобой, как женщиной, сестрой, актрисой. И хочу пожелать тебе, чтобы ты наслаждалась своим счастьем, которое ты заслуживаешь, как никто другой. А я рядом, если что. Твой брат. С днем рождения, Поля!» — написал Игорь.

Борис был более короток. Он просто признался сестре в любви, заявил, что сильно гордится ей и обнимает. По мнению братьев, их сестра очень талантливая, добрая и совсем не зазналась, несмотря на популярность и знаменитого мужа.

Кстати, муж Паулины Андреевой Федор Бондарчук вообще проигнорировал день рождения молодой супруги в социальных сетях. Возможно, режиссер не считает нужным афишировать свои чувства на публике, ведь даже свадьбу они провели в режиме строгой секретности.

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Братья Паулины Андреевой рассказали любопытные подробности о знаменитой сестре
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