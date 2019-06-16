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Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»

Для выхода в свет актриса выбрала наряд от Maison Bohemique.

Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
Паулина Андреева покорила публику "Кинотавра" изысканным нарядом. фото: globallook.com

30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр». Поскольку к красным ковровым дорожкам ей уже не привыкать актриса и режиссер, похоже, без труда определилась с безупречным вечерним образом.

Перед фотокамерами она вместе с Сергеем Бондарчуком появилась в полупрозрачном платье Maison Bohemique, бриллиантах Messika и с макияжем Giorgio Armani, на ногах высокий каблук, а в волосах модные сегодня серебряные шпильки.

Федор Сергеевич не без гордости вел возлюбленную по красной ковровой дорожке под аплодисменты зрителей, некоторые из фанатов попытались заполучить селфи с Бондарчуком, аплодировали его выходу на звёздную дорожку, пишет кр.ru.

Паулина Андреева в прозрачном платье на закрытии "Кинотавра". Фото
Паулина Андреева не оставила равнодушных в прозрачном платье на закрытии «Кинотавра». Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Напомним, еще в середине мая Паулина с Бондарчуком побывали на кинофестивале в Каннах. Для вечернего выхода она выбрала платье из черной тафты с корсетом Maison Bohemique и украшения Messika.

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Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
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