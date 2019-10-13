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Знакомство Быкова и Санаевой началось с поцелуя

Актриса была замужем, когда режиссер обратил на нее внимание.

Знакомство Быкова и Санаевой началось с поцелуя
Быков и Санаева. Фото Global look press

12 октября Ролану Быкову исполнилось бы 90 лет. Любимца публики с нами нет уже 21 год. В программе «Сегодня вечером» вспомнили, каким был известный режиссер и актер при жизни.

Елена Санаева сказала в программе, что далеко не сразу полюбила Ролана Быкова. Они познакомились на съемках картины «Докер» в 1972 году. «Он себя довольно по-хозяйски вел. Однажды он мне говорит: «Вы знаете, Леночка, у нас будет сцена, где я буду вас целовать». И вот происходит этот поцелуй, после которого у меня вздулась губа. Далее объявили перерыв, потому что снимать в таком состоянии меня было нельзя», — рассказала Санаева.

После этого Быков улетел куда-то по своим делам, но по дороге позвонил Санаевой и заявил, что сильно в нее влюблен. Актер был свободен на тот момент, а Санаева замужем. Но не попасть под его обаяние было невозможно, утверждает актриса.

Мама Елены тоже была категорически против этих отношений. Однажды она так сказала про Ролана: «Высоси и выброси». Но непокорная дочь не бросила Быкова. Вопреки общественному мнению, она оставила красавца-супруга инженера Владимира Конузина и ушла от него к щупленькому Быкову, который был на голову ниже нее.

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Елена СанаевалюбовьпоцелуйРолан Быковстрастный поцелуй
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Знакомство Быкова и Санаевой началось с поцелуя
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