Галина Стаханова раскрыла подробности романа с Роланом Быковым

Галину Стаханову называют королевой эпизодов. Она снялась в десятках кинолент. Недавно в интервью Борису Корчевникову актриса впервые рассказала о своем романе с Роланом Быковым. По словам женщины, она забеременела от известного режиссера, но из-за инфекции начался сепсис. Ребенка спасти не удалось. После выкидыша звезда сильно похудела. Полгода она провела в больнице. В 35 лет Стаханова родила дочку Марию, что стало для нее настоящей радостью. Об отце наследнице она не говорит, предпочитая хранить его имя в тайне. 78-летняя артистка так и не вышла ни разу замуж.

На днях она стала героиней передачи «Прямой эфир». Галина Константиновна вновь вспомнила про свой роман с Быковым. Она отметила, что разница в возрасте в 11 лет ее не смущала. «Когда я с ним пообщалась, то это было удивление, восторг этим человеком. Тем более я знала, что он открывал студенческий театр МГУ, перерезал ленточку», — поделилась актриса. Она до сих пор помнит, как познакомилась с режиссером.

«Был съемочный процесс. Детишек снимали во дворе. Пошла туда к нему помощником, реквизитом заведовала. Симпатия возникла, полюбили. Спьяну переспали и пошло. Ну, так бывает. Я чувствовала, что он не просто переспал и все. Он тянулся как-то, звонил. Мы писали друг другу постоянно если он уезжал куда-то», — вспомнила Стаханова.

Она не стала скрывать, что однажды увидела блокнот Быкова, в котором он записывал имена всех своих пассий. «К тому периоду у него уже было 100 женщин», — подчеркнула героиня. Специально для передачи Стаханова показала подвал в доме на Моховой, где жила с Быковым. «Приятные воспоминания, в этом доме прошло все мое детство. После войны мы жили в подвальных помещениях. Крайнее окошко было то, где жили мы с братиком», — поведала женщина.

По словам героини, неподалеку был клуб, где она занималась чтением, танцами, пением. «Здесь меня воспитали как актрису. Здесь была моя школа», — отметила Галина Константиновна. Вскоре ее семье дали комнату и они переехали в коммуналку.

«В течении 1968 года там жил со мной Ролан Быков. Приехал со своим чемоданом, своими вещичками. Потом, когда мы разошлись, чемодан этот оставался еще у меня какое-то время. Мама не очень одобряла нашу связь. Однажды она на него заругалась. Он упал и стал говорить: „Я так люблю Галочку. Я так ее люблю“», — рассказала знаменитость.

В студию пришла Ирина Корчевникова, мама известного ведущего Бориса Корчевникова. Она играла однажды в одном спектакле со Стахановой. Женщина отметила, что в то время Ирина Константиновна была худой, но очень высокой. Она заверила, что в нее влюблялись все парни. Ирина призналась, что многие знали о романе студентки с великим режиссером.