Дочь Шаца и Лазаревой решила не получать образование после школы

Ведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева спокойно отнеслись к выбору дочери Софьи не получать образование после школы. Об этом она рассказала на передаче «В теме. Kids».

больше по теме Дочь Шаца и Лазаревой запустила собственное шоу на YouTube 21-летняя Софья будет разговаривать с ровесниками на актуальные темы.

«Они очень открыто отнеслись к тому, что у меня нет высшего образования. После школы я сразу пошла в YouTube. Если честно говорить, они не особо требовательны. Но, наверное, все равно у них есть какие-то ожидания от меня», — сказала Соня.

Девушка не так давно запустила в Сети собственное шоу под названием «Уже за 20». Ее звездные родители помогли ей в новом деле, чем могли – дали ценные советы и свои рецензии. Татьяна Лазарева сказала, что ей дочкино шоу понравилось. А Щац заявил следующее: «Визуал – круть. Осталось разобраться, о чем».

Отметим, сама Софья заявляла, что ее шоу будет освещать проблемы молодых людей и раскрывать разные философские темы.