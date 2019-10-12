ЗВЕЗДЫ

Дочь Шаца и Лазаревой решила не получать образование после школы

Софья сразу же подалась в блогеры, открыв свое шоу.

Дочь Шаца и Лазаревой решила не получать образование после школы
Софья Щац. Фото https://www.instagram.com/sonya_shats/

Ведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева спокойно отнеслись к выбору дочери Софьи не получать образование после школы. Об этом она рассказала на передаче «В теме. Kids».

«Они очень открыто отнеслись к тому, что у меня нет высшего образования. После школы я сразу пошла в YouTube. Если честно говорить, они не особо требовательны. Но, наверное, все равно у них есть какие-то ожидания от меня», — сказала Соня.

Девушка не так давно запустила в Сети собственное шоу под названием «Уже за 20». Ее звездные родители помогли ей в новом деле, чем могли – дали ценные советы и свои рецензии. Татьяна Лазарева сказала, что ей дочкино шоу понравилось. А Щац заявил следующее: «Визуал – круть. Осталось разобраться, о чем».

Отметим, сама Софья заявляла, что ее шоу будет освещать проблемы молодых людей и раскрывать разные философские темы.

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Михаил Шацновое шоуТатьяна ЛазареваТатьяна Лазарева и Михаил Шац
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Дочь Шаца и Лазаревой решила не получать образование после школы
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