ТВ-проекты

Дочь Шаца и Лазаревой запустила собственное шоу на YouTube

21-летняя Софья будет разговаривать с ровесниками на актуальные темы.

Дочь Шаца и Лазаревой запустила собственное шоу на YouTube
Михаил Шац и Татьяна Лазарева. Фото: Ольга Емельянова/ЭГ

Комик Михаил Шац и его супруга, телеведущая Татьяна Лазарева, уже довольно продолжительное время не живут вместе. Однако пара продолжает проводить время с тремя детьми — Софьей, Степаном и Антониной. Оказалось, что 21-летняя Софья решила пойти по стопам родителей. 

Девушка объявила о создании собственного канала на YouTube. Шоу под названием «Уже за 20» будет посвящено актуальным и насущным проблемам молодых людей. Среди заявленных тем — глобальные философские вопросы, психология и социальные вопросы. 

Релиз шоу состоится уже 1 октября. На настоящий момент Софья выложила в Сеть тизер программы. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

YouTubeМихаил ШацТатьяна Лазаревашоу
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Шаца и Лазаревой запустила собственное шоу на YouTube
Интересно?
Поделись с друзьями: