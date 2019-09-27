Дочь Шаца и Лазаревой запустила собственное шоу на YouTube

Комик Михаил Шац и его супруга, телеведущая Татьяна Лазарева, уже довольно продолжительное время не живут вместе. Однако пара продолжает проводить время с тремя детьми — Софьей, Степаном и Антониной. Оказалось, что 21-летняя Софья решила пойти по стопам родителей.
Девушка объявила о создании собственного канала на YouTube. Шоу под названием «Уже за 20» будет посвящено актуальным и насущным проблемам молодых людей. Среди заявленных тем — глобальные философские вопросы, психология и социальные вопросы.
Релиз шоу состоится уже 1 октября. На настоящий момент Софья выложила в Сеть тизер программы.