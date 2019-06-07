Михаилу Шацу — 54: кто та юная красавица, с которой его видят в ресторанах

7 июня – день рождения любимого многими шоумена и телеведущего Михаила Шаца.

Михаилу Шацу сегодня — 54! В мае после долгого перерыва один из самых популярных юмористов страны вернулся на телевидение (канал СТС) с развлекательным шоу «Дело было вечером», в котором будут соревноваться две команды артистов с капитанами, выбранными из зрителей. Несмотря на то, что в последние годы артист редко появлялся на ТВ, слухи о его личной жизни продолжают будоражить Интернет. Шацу нередко приписывают романы, судачат о том, что видели его в кафе или ресторане с юной красивой девушкой. Отвечая на эти вопросы, Шац смеется: единственная юная красотка, с которой его могут увидеть, — это его старшая дочь Соня, с которой они часто завтракают и ужинают в кафе.



Комичная пара с хорошими шутками

Когда-то Михаил Шац получил специальность врача-реаниматолога, окончив факультет анестезиологии Санкт-Петербургского мединститута. И не просто отучился – а еще и работал несколько лет, спасая жизни.

Параллельно с учебой в институте он активно играл в студенческой команде КВН. Заметив яркого игрока, его позвали в сборную КВН СНГ, — это было в 1994 году. Переехав в Москву, Шац придумал «ОСП-студию» — юмористическую телепрограмму, которая выходила на протяжении 8 лет, с 1996 по 2004 годы, и стала невероятно успешной и популярной.

С 1998 года Михаил женат на актрисе Татьяне Лазаревой. Эту пару хорошо знают и любят зрители канала СТС, на котором супруги вместе вели авторскую передачу «Хорошие шутки». Высокий рейтинг программе обеспечивали не только по-настоящему хорошие шутки, но и множество приглашенных звезд, и соведущий – Александр Пушной. Кроме того, за этой необычной парой, в которой жена выше мужа на 6 сантиметров и эта разница всячески обыгрывается, просто интересно наблюдать.

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Михаил Шац вел и другие проекты – например, «Слава богу, ты пришел!», «Песня дня», «Случайные связи»… Однако в 2012 году его лицо почти исчезло с телеэкранов – закончился контракт с каналом СТС, и руководство не сочло нужным его продлевать, так что Шац лишь иногда появлялся в передачах в качестве соведущего.

Любовь на расстоянии

Татьяну Лазареву и Михаила Шаца впору заносить в «Книгу рекордов Гиннесса» — трудно сосчитать, сколько раз эту пару «разводили» СМИ! Но, несмотря ни на что, они вместе более 20 лет.

Правда, вот уже четвертый год они живут в разных странах. Так сложилось. Младшая дочь Антонина учится в Испании, и Татьяна сейчас рядом с ней. Старший сын Степан и дочь Соня живут в Москве, и глава семейства находится там: и по работе это необходимо, и помочь детям в любой момент сможет.

Впрочем, проживание в разных странах не пугает и совершенно не напрягает ни родителей, ни детей. Они постоянно на связи, общаются и в соцсетях, и по скайпу, часто летают друг к другу…

При этом пара ухитряется сохранить нежные и даже романтические отношения. Например, на 20-летие своей свадьбы артисты вдвоем улетели в Будапешт, чтобы провести там время наедине друг с другом.

Как Татьяна ревновала мужа в молодости

Разумеется, и сложности семейной жизни этой паре знакомы, кто же без них обходился? Но, по мнению Михаила и Татьяны, главное в браке – уважать и доверять друг другу. Татьяна не раз признавалась в интервью, что в начале их отношений она порой ревновала Михаила – вокруг интересного остроумного Шаца всегда был хоровод женщин! Но он на все ее тревожные вопросы отвечал просто: «Таня, тебе кажется. Не беспокойся». И она сразу успокаивалась.

«Дело было вечером» — шоу раскрепощенных людей

Михаил признался, что он и его команда хотели сделать предельно искренний и простой проект, абсолютно не лживый и не слишком заумный. Задача — вернуть на телевидение искренность, которую заменили в последнее время ложь, фальшь и ханжество. Именно поэтому, разочаровавшись в ТВ, зритель уходит в интернет, на YouTube.

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Артист определил новую программу как «шоу раскрепощенных людей», домашнюю игру, в которой вместе со «звездами» могут поучаствовать простые люди из публики. Шац предполагает, что «Дело было вечером» скоро станет любимой семейной программой, которую люди будут смотреть по вечерам вместе с близкими.

Мы поздравляем Михаила с днем рождения и желаем еще много лет семейного счастья и, конечно же, огромного удовольствия от участия в новом шоу «Дело было вечером».