Обозлившийся Алексей Панин сравнил россиян с племенем обезьян

Актер заявил, что его соотечественники в большинстве своем недалекие люди.

Скандальный актер Алексей Панин сравнил соотечественников с животными и заявил, что судьба страны ему совсем неинтересна. Подобным образом артист ответил на вопрос о законопроекте, когда родители будут нести ответственность за своих курящих детей. Являющийся отцом двух дочерей Панин непрозрачно намекнул собеседнику, что изменения в российском законодательстве его не волнуют. Не смог удержаться он и от оценки соотечественников – актер заявил, что в стране живет много необразованных людей. Интеллект россиян он сравнил с обезьяньим.

«А в России живет общество неандертальцев. Есть исключения – образованные и развитые люди, но все остальное российское общество – это племя обезьян», — заявил «ПолитЭксперту» артист.

Отметим, что нелюбовь Панина к людям из России по большей части является взаимной. Соотечественники регулярно критикуют некогда любимого исполнителя ролей за нестандартные выходки.