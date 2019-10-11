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Обозлившийся Алексей Панин сравнил россиян с племенем обезьян

Актер заявил, что его соотечественники в большинстве своем недалекие люди.

Обозлившийся Алексей Панин сравнил россиян с племенем обезьян
Алексей Панин/Фото: https://vk.com/hypepanin?z=photo446060516_456239657%2Falbum446060516_00%2Frev

Скандальный актер Алексей Панин сравнил соотечественников с животными и заявил, что судьба страны ему совсем неинтересна. Подобным образом артист ответил на вопрос о законопроекте, когда родители будут нести ответственность за своих курящих детей. Являющийся отцом двух дочерей Панин непрозрачно намекнул собеседнику, что изменения в российском законодательстве его не волнуют. Не смог удержаться он и от оценки соотечественников – актер заявил, что в стране живет много необразованных людей. Интеллект россиян он сравнил с обезьяньим.

Алексей Панин
Алексей Панин/Фото: https://vk.com/hypepanin?z=photo446060516_456239036%2Falbum446060516_00%2Frev

«А в России живет общество неандертальцев. Есть исключения – образованные и развитые люди, но все остальное российское общество – это племя обезьян», — заявил «ПолитЭксперту» артист.

Отметим, что нелюбовь Панина к людям из России по большей части является взаимной. Соотечественники регулярно критикуют некогда любимого исполнителя ролей за нестандартные выходки.

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Алексей Панинзакон о курящих детяхПанин последние новостиРоссия
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Обозлившийся Алексей Панин сравнил россиян с племенем обезьян
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