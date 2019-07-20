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Панин записал провокационное видео с «курящей» дочерью

Актер вновь привлек к себе внимание общественности, разместив ролик в соцсети.

Панин записал провокационное видео с «курящей» дочерью
Алексей Панин. Фото: globallookpress.com

Дочери Алексея Панина исполнилось 11 лет. Нюся, как называет девочку отец, уже давно не живет с матерью, зато часто сопровождает отца в поездках по стране.

Кадры с дочерью эпатажный актер регулярно размещает в Instagram. На одном из последних видео она стоит прислонившись к автомобилю и держи в руке дымящуюся сигарету. Нюся не выказывает никакого смущения и с улыбкой смотрит в камеру.

Ролик вызвал огромный шквал критики. Конечно, многие подписчики блога подумали, что Панин научил ребенка курить и одобряет эту вредную привычку. Другие же отметили, что артист и его дочь наверняка решили просто подшутить над поклонниками.

Кадр из видео Панина: Instagram@alexey_panin_official

«Алексей, ваша дочь курит?», «Ты сам предпочитаешь испортить ребенку жизнь… Это же девочка», «Панин не оставил шансов вырасти девочке нормальным человеком, жаль», «Может просто позирует», «Алексей, мне кажется, вы просто провоцируете людей. Она же и держать сигарету не умеет», «Троллинг становится основным делом твоей жизни», – высказались пользователи соцсети.

Фото: Instagram@alexey_panin_official
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Алексей ПанинвидеокурениеНюся Панина

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Панин записал провокационное видео с «курящей» дочерью
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