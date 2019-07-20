Панин записал провокационное видео с «курящей» дочерью

Дочери Алексея Панина исполнилось 11 лет. Нюся, как называет девочку отец, уже давно не живет с матерью, зато часто сопровождает отца в поездках по стране.

больше по теме Панин запустил очередную волну слухов о своей ориентации Актер записал ролик и рассказал о неком мальчике, который лежит у него на кровати.

Кадры с дочерью эпатажный актер регулярно размещает в Instagram. На одном из последних видео она стоит прислонившись к автомобилю и держи в руке дымящуюся сигарету. Нюся не выказывает никакого смущения и с улыбкой смотрит в камеру.

Ролик вызвал огромный шквал критики. Конечно, многие подписчики блога подумали, что Панин научил ребенка курить и одобряет эту вредную привычку. Другие же отметили, что артист и его дочь наверняка решили просто подшутить над поклонниками.

«Алексей, ваша дочь курит?», «Ты сам предпочитаешь испортить ребенку жизнь… Это же девочка», «Панин не оставил шансов вырасти девочке нормальным человеком, жаль», «Может просто позирует», «Алексей, мне кажется, вы просто провоцируете людей. Она же и держать сигарету не умеет», «Троллинг становится основным делом твоей жизни», – высказались пользователи соцсети.