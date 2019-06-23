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Панин пошутил, что сделал операцию по смене пола

Скандальный актер опубликовал в соцсетях несколько достаточно откровенных снимков.

Панин пошутил, что сделал операцию по смене пола
Панин в шутку заявил, что сменил пол/globallookpress.com

Актер Алексей Панин в Instagram поделился со своими подписчиками рядом снимков, на которых он позирует в женском платье. Отметим, что ранее эти фотографии уже были опубликованы в Сети. Актер отметил, что хотел бы поделиться тайной информацией со своими подписчиками. Он попросил не передавать ее журналистам.

«Вчера мне сделали операцию по смене пола. Все прошло хорошо. Теперь к такой же операции готовится моя жена», — заявил актер. Отметим, что в своей жизни Алексей Панин был женат только один раз на Людмиле Григорьевой. Этот брак просуществовал чуть больше года. В июле 2014 года пара распалась. Поэтому не очень понятно о какой жене говорит Алексей Панин. Скорее всего, актер просто решил разыграть своих подписчиков.

Алексей Панин известен своими неадекватными действиями и очень странными поступками. Последняя громкая история произошла совсем недавно. В Сети появилось видео эротического содержания, на котором присутствует актер. Также в кадре можно увидеть женскую ногу.

Любопытно, что Панина уже несколько раз троллил юморист Гарик Харламов. У себя на страничке в соцсетях он публиковал забавные шутки про актера. По этому поводу Панин был очень возмущен. Он даже собирался разрушить личную жизнь Харламова. Как говорил актер, у него есть определенный компромат на юмориста, который будет не по душе его супруге актрисе Кристине Асмус.

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Тэги:

Алексей ПанинГарик ХарламовКристина Асмус

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Панин пошутил, что сделал операцию по смене пола
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