Панин пошутил, что сделал операцию по смене пола

Актер Алексей Панин в Instagram поделился со своими подписчиками рядом снимков, на которых он позирует в женском платье. Отметим, что ранее эти фотографии уже были опубликованы в Сети. Актер отметил, что хотел бы поделиться тайной информацией со своими подписчиками. Он попросил не передавать ее журналистам.

«Вчера мне сделали операцию по смене пола. Все прошло хорошо. Теперь к такой же операции готовится моя жена», — заявил актер. Отметим, что в своей жизни Алексей Панин был женат только один раз на Людмиле Григорьевой. Этот брак просуществовал чуть больше года. В июле 2014 года пара распалась. Поэтому не очень понятно о какой жене говорит Алексей Панин. Скорее всего, актер просто решил разыграть своих подписчиков.

больше по теме Панин поделился откровенным снимком с крымской горы Актер заметил, что нужно научиться существовать в гармонии с природой.

Алексей Панин известен своими неадекватными действиями и очень странными поступками. Последняя громкая история произошла совсем недавно. В Сети появилось видео эротического содержания, на котором присутствует актер. Также в кадре можно увидеть женскую ногу.

Любопытно, что Панина уже несколько раз троллил юморист Гарик Харламов. У себя на страничке в соцсетях он публиковал забавные шутки про актера. По этому поводу Панин был очень возмущен. Он даже собирался разрушить личную жизнь Харламова. Как говорил актер, у него есть определенный компромат на юмориста, который будет не по душе его супруге актрисе Кристине Асмус.