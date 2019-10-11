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Игорь Верник каждый год уговаривает брата отметить день рождения

11 октября близнецы Игорь и Вадим Верники получают поздравления.

Игорь Верник каждый год уговаривает брата отметить день рождения
Братья Игорь и Вадим Верники живут дружно, но иногда ссоры все же случаются ФОТО: Борис КУДРЯВОВ\ЭГ

Игорь и Вадим Верники люди известные в актерской и журналистской среде. 11 октября братья-близнецы отмечают свой день рождения и признаются, что взгляды на этот праздник у них расходятся.

Игорь любит данный день, а вот Вадим предпочитает не афишировать его, тем не менее, готов пожертвовать своими интересами ради брата.

«В этом, конечно, у нас конфликт. Ради Игоря с удовольствием присоединяюсь к его желаниям в этот день. В итоге сам остаюсь доволен», — признался Вадим Верник порталу Telaprogramma.pro.

Братья признаются, что живут дружно, но иногда между ними все же случатся конфликты и тогда накала страстей не выдерживает даже мебель.

«Я брал у Игоря интервью и мы страшно разругались, потому что ему не понравилось, как я все сделал… Там и стулья пошли в ход, и даже люстра..», — делится новый заместитель худрука МХТ им.Чехова Вадим Верник.

Тогда он думал, что никогда больше не будет иметь общих дел с братом, но не зря говорят, что между близнецами есть особая связь.

Братья быстро помирились и живут душа в душу, вот только видеться удается не очень часто, сказываются напряженные рабочие графики.

 

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Игорь Верник каждый год уговаривает брата отметить день рождения
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