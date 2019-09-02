Новый сезон в МХТ им. Чехова открыт: брат Верника стал заместителем худрука

2 сентября свой 122-й сезон открыл МХТ им. А.П.Чехова. По традиции, состоялся общий сбор труппы, который провел худрук театра Сергей Женовач.

Одним из главных ноу-хау нового сезона стало создание своего медиацентра, руководить которым будет Вадим Верник — телеведущий и родной брат актера Игоря Верника. Он же будет и замом Сергея Женовача.

«Я хочу представить вам знакомого незнакомца, — обратился к собравшимся Женовач. — Сейчас мы думаем, как интереснее организовать нашу жизнь. И придумали сделать свой медийный центр, чтобы то, что происходит в театре, доносилось максимально широко. В связи с этим моим замом — заместителем художественного руководителя МХТ им. Чехова — будет Вадим Эмильевич Верник».

Вадим Верник на это ответил, что приглашение в МХТ им. Чехова стало для него неожиданностью и большой честью.

«МХТ — для меня родной театр уже многие годы. Может быть, кто-то не знает, но актером здесь служит мой родной брат Игорь (Игорь Верник в этот момент вскочил и театрально всплеснул руками «Зачем ты об это рассказал?!»), кстати, нашему папе послезавтра исполняется 95 лет. Спасибо за оказанное доверие, я пока еще не могу эту новость в своей голове до конца перемолоть… Надеюсь, что я ваши ожидания оправдаю во всех отношениях!».

Медиацентр объединит несколько подразделений: пиар-служба, издательский отдел и литературная часть. В начале будущего в театре будет презентован свой ежемесячный журнал. В перспективе – собственная ежегодная актерская театральная премия, которая будет присуждаться не только мхатовцам, но и за лучшие актерские достижения коллег из других театров.

Также медиацентр будет заниматься новым проектом «Мхатовские пятницы». Раз в две недели, а в перспективе еженедельно на Новой сцене зрителей будут ожидать самые разные неформальные тематические встречи: беседы с актерами, режиссерами и авторами спектаклей. А также музыкальные и литературные вечера, тематические концерты, лекции по истории театра и приуроченные к премьерам. Планируется проводить лекции в фойе театра перед началом спектаклей (в дни премьер, знаковых театральных событий) и встречи со зрителями, где создатели спектаклей смогут напрямую пообщаться со своей аудиторией.

На декабрь в театре запланированы две премьеры на Основной сцене. Сам Сергей Женовач поставит спектакль, который будет посвящён грядущему юбилею победы в Великой Отечественной войне, — «В окопах Сталинграда» по одноимённой повести Виктора Некрасова.

«Хочется высказаться к 75-летию Великой Отечественной войны, — сказал Сергей Женовач. — Сейчас вокруг этой темы столько ведется разных разговоров, неверные оценки, наговоры. Война для многих уже не Отечественная, а только Мировая. Мне кажется, это неправильно. Для своей работы я выбрал честную повесть Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда». Это будет полностью мужская история. Надеюсь в декабре выпустить спектакль».

Режиссер Оскарас Коршуновас представит свою версию чеховской «Чайки».

«Оскарас уже приезжал, — продолжил Сергей Женовач. — Сделал распределение ролей, встретился с мастерами-актерами. На мой взгляд, встреча с таким режиссером – огромная удача для артистов и зрителей».

В мае 2020 года должна состояться премьера спектакля режиссера Егора Перегудова по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне». А на Малой сцене в конце осени Уланбек Баялиев поставит спектакль «Сахарный немец» по сатирическому роману Сергея Клычкова (крестьянский поэт, соратник Есенина и Клюева).

А вы собираетесь на спектакли МХТ имени Чехова в новом театральном сезоне?