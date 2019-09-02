Звездные истории Новый сезон в МХТ им. Чехова открыт: брат Верника стал заместителем худрука
Звездные истории

Новый сезон в МХТ им. Чехова открыт: брат Верника стал заместителем худрука

Лика Брагина

2 сентября свой 122-й сезон открыл МХТ им. А.П.Чехова. По традиции, состоялся общий сбор труппы, который провел худрук театра Сергей Женовач.

Одним из главных ноу-хау нового сезона стало создание своего медиацентра, руководить которым будет Вадим Верник — телеведущий и родной брат актера Игоря Верника. Он же будет и замом Сергея Женовача.

«Я хочу представить вам знакомого незнакомца, — обратился к собравшимся Женовач. — Сейчас мы думаем, как интереснее организовать нашу жизнь. И придумали сделать свой медийный центр, чтобы то, что происходит в театре, доносилось максимально широко. В связи с этим моим замом — заместителем художественного руководителя МХТ им. Чехова — будет Вадим Эмильевич Верник».

Представление Вадима Верника как нового зама худрука МХТ им. Чехова. Фото Лики Брагиной
Представление Вадима Верника как нового зама худрука МХТ им. Чехова. Фото Лики Брагиной

Вадим Верник на это ответил, что приглашение в МХТ им. Чехова стало для него неожиданностью и большой честью.

«МХТ — для меня родной театр уже многие годы. Может быть, кто-то не знает, но актером здесь служит мой родной брат Игорь (Игорь Верник в этот момент вскочил и театрально всплеснул руками «Зачем ты об это рассказал?!»), кстати, нашему папе послезавтра исполняется 95 лет. Спасибо за оказанное доверие, я пока еще не могу эту новость в своей голове до конца перемолоть… Надеюсь, что я ваши ожидания оправдаю во всех отношениях!».

Медиацентр объединит несколько подразделений: пиар-служба, издательский отдел и литературная часть. В начале будущего в театре будет презентован свой ежемесячный журнал. В перспективе – собственная ежегодная актерская театральная премия, которая будет присуждаться не только мхатовцам, но и за лучшие актерские достижения коллег из других театров.

Актриса Ирина Мирошниченко. Фото Лики Брагиной
Актриса Ирина Мирошниченко. Фото Лики Брагиной

Также  медиацентр будет заниматься новым проектом «Мхатовские пятницы». Раз в две недели, а в перспективе еженедельно на Новой сцене зрителей будут ожидать самые разные неформальные тематические встречи: беседы с актерами, режиссерами и авторами спектаклей. А также музыкальные и литературные вечера, тематические концерты, лекции по истории театра и приуроченные к премьерам. Планируется проводить лекции  в фойе театра перед началом спектаклей (в дни премьер, знаковых театральных событий) и встречи со зрителями, где создатели спектаклей смогут напрямую пообщаться со своей аудиторией.

Актеры Александра Ребенок и Игорь Верник. Фото Лики Брагиной
Актеры Александра Ребенок и Игорь Верник. Фото Лики Брагиной

На декабрь в театре запланированы две премьеры на Основной сцене. Сам Сергей Женовач поставит спектакль, который будет посвящён грядущему юбилею победы в Великой Отечественной войне, — «В окопах Сталинграда» по одноимённой повести Виктора Некрасова.

«Хочется высказаться к 75-летию Великой Отечественной войны, — сказал Сергей Женовач. — Сейчас вокруг этой темы столько ведется разных разговоров, неверные оценки, наговоры. Война для многих уже не Отечественная, а только Мировая. Мне кажется, это неправильно. Для своей работы я выбрал честную повесть Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда». Это будет полностью мужская история. Надеюсь в декабре выпустить спектакль».

Сергей Женовач и Игорь Золотовицкий. Фото Лики Брагиной
Сергей Женовач и Игорь Золотовицкий. Фото Лики Брагиной

Режиссер Оскарас Коршуновас представит свою версию чеховской «Чайки».

«Оскарас уже приезжал, — продолжил Сергей Женовач. — Сделал распределение ролей, встретился с мастерами-актерами. На мой взгляд, встреча с таким режиссером – огромная удача для артистов и зрителей».

В мае 2020 года должна состояться премьера спектакля режиссера Егора Перегудова по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне». А на Малой сцене в конце осени Уланбек Баялиев поставит спектакль «Сахарный немец» по сатирическому роману Сергея Клычкова (крестьянский поэт, соратник Есенина и Клюева).

А вы собираетесь на спектакли МХТ имени Чехова в новом театральном сезоне?

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Вадим ВерникИгорь ВерникМХТ им. ЧеховаМХТ имени Чехова

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Новый сезон в МХТ им. Чехова открыт: брат Верника стал заместителем худрука
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