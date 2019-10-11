Вадим Верник о брате Игоре: «Мы поругались лишь однажды, тогда и стулья пошли в ход»

11 октября - день рождения знаменитых в актерской и журналистской среде братьев-близнецов Верников. В этот день портал Teleprogramma.pro поговорил с одним из них – Вадимом.

Вадим Верник, который не так давно стал замом худрука МХТ им. Чехова, рассказал о своем брате-актере, семейных традициях и совместном телевизионном проекте.

— Вадим, как будете отмечать ваш общий с братом день рождения? Может быть, есть какая-то традиция?

— Ну, точного плана пока нет – у Игоря сегодня спектакль «Централ парк вест» по Вуди Аллену в Московском Художественном театре. Мне кажется, что спектакль в день рождения – это большое счастье для актера. Я, конечно же, приду на этот спектакль и, наверное, после спектакля будем как-то отмечать. Мы все время отмечаем вместе. Я даже не помню такого года, чтобы день рождения прошел порознь. Так получилось, что круг друзей у нас общий и в этом плане тоже все очень органично.

— Любимый праздник или не особо?

— Я, честно говоря, не очень люблю дни рождения отмечать, а Игорь любит. В этом, конечно, у нас конфликт. Но так как Игорь любит, то я с удовольствием присоединяюсь к его желаниям в этот день. И, как результат, я и сам остаюсь очень доволен.

Приходят друзья, как это обычно бывает, а иногда все совсем не так, как обычно. Вот в прошлом году день рождения, наш юбилей, мы отмечали в Художественном театре. Был спектакль «Номер 13D» с Игорем в главной роли, потом актеры устроили капустник, а потом мы там же в театре праздновали – было красиво и торжественно.

— Вадим, вы чувствуете с братом ту самую связь близнецов, о которой все говорят?

— Меня иногда спрашивают, каково это, когда есть брат-близнец. Я отвечаю честно: «Я же не знаю, как бывает по-другому»…

Да, связь есть, я не знаю, на каком это уровне, но такое часто, действительно, бывает. Когда что-то идет не так, как хотелось бы, и ты только подумаешь об этом, как Игорь уже звонит, где бы он ни находился. Я не думаю, не анализирую, как это происходит, но и вправду, есть такая удивительная энергетическая связь на большом расстоянии. Совершенно неожиданно возникает звонок Игоря, и все становится на свои места.

— Вы с братом когда-нибудь конкурировали?

— Мы никогда не конкурировали. Наверное, скучно об этом говорить, но нам не за что было драться. У нас всегда были разные интересы. Он актер, я – журналист.

Мы вместе с Игорем ведем программу на телеканале «Культура» «2 ВЕРНИК 2» и нам обоим это в радость. Мне кажется, что в ней мы органично дополняем друг друга, поскольку мы совершенно разные по характеру и по взглядам на многие вещи. Игорь говорит с нашими гостями как коллега. С кем-то он играет в спектаклях, с кем-то снимался в кино, с кем-то просто общается. У меня в этом смысле другой взгляд и это, мне кажется, дает ту самую необходимую правильную энергию.

— Вы с братом такие разные: позволяет ли эта разница оставаться самыми близкими людьми?

— То, что мы разные, никогда не отдаляло нас друг от друга. Нам всегда есть о чем пообщаться – так зачем нам было расходиться? Да, у каждого свои увлечения профессиональные, так это разве плохо? Все равно мы варимся в одном соку. Журналистика, которой я занимаюсь, связана не со спортом, не с политикой, не с экономикой – моя журналистика связана с искусством. Так что у нас с братом всегда, повторяю, есть о чем пообщаться, поговорить. И тем так много, что нам никогда не хватает времени на общение.

— Вот прямо никогда не было противостояний?

— Однажды только случился конфликт… Я тогда еще работал в газете «Неделя» — было такое приложение к «Известиям» – и брал у Игоря интервью. Мы тогда страшно разругались, потому что ему не понравилось, как я сделал интервью. Там и стулья пошли в ход, и даже люстра… Я тогда думал, что никогда в жизни мы вместе больше ничего делать не будем. Но вот «никогда не говори «никогда».

— Как часто вам удается побыть вместе?

— Вы знаете… Мы пересекаемся, но график разный. Я работаю главным редактором журнала, это очень важная часть моей жизни. А совсем недавно художественный руководитель МХТ Сергей Женовач неожиданно позвал меня в МХТ стать заместителем художественного руководителя, и для меня это новый профессиональный вызов. Теперь, кстати, с Игорем мы можем видеться чаще.

— Далеко живете друг от друга?

— Раньше жили в одном доме, просто на разных этажах. Это было здорово – ходили друг другу в гости в тапочках.

Мы с удовольствием пожелали Вадиму и его брату Игорю дальнейшего процветания, неизменно высоких рейтингов для всех их начинаний и, конечно же, здоровья!