Звездные истории

Вадим Верник о брате Игоре: «Мы поругались лишь однажды, тогда и стулья пошли в ход»

11 октября - день рождения знаменитых в актерской и журналистской среде братьев-близнецов Верников. В этот день портал Teleprogramma.pro поговорил с одним из них – Вадимом.

Вадим Верник о брате Игоре: «Мы поругались лишь однажды, тогда и стулья пошли в ход»
Актер Игорь Верник и главный редактор Вадим Верник. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Вадим Верник, который не так давно стал замом худрука МХТ им. Чехова, рассказал о своем брате-актере, семейных традициях и совместном телевизионном проекте.

— Вадим, как будете отмечать ваш общий с братом день рождения? Может быть, есть какая-то традиция?

— Ну, точного плана пока нет – у Игоря сегодня спектакль «Централ парк вест» по Вуди Аллену в Московском Художественном театре. Мне кажется, что спектакль в день рождения – это большое счастье для актера. Я, конечно же, приду на этот спектакль и, наверное, после спектакля будем как-то отмечать. Мы все время отмечаем вместе. Я даже не помню такого года, чтобы день рождения прошел порознь. Так получилось, что круг друзей у нас общий и в этом плане тоже все очень органично.

— Любимый праздник или не особо?

Актер Игорь Верник и телеведущий Вадим Верник. Фото
Актер Игорь Верник и телеведущий Вадим Верник. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

— Я, честно говоря, не очень люблю дни рождения отмечать, а Игорь любит. В этом, конечно, у нас конфликт. Но так как Игорь любит, то я с удовольствием присоединяюсь к его желаниям в этот день. И, как результат, я и сам остаюсь очень доволен.

Приходят друзья, как это обычно бывает, а иногда все совсем не так, как обычно. Вот в прошлом году день рождения, наш юбилей, мы отмечали в Художественном театре. Был спектакль «Номер 13D» с Игорем в главной роли, потом актеры устроили капустник, а потом мы там же в театре праздновали – было красиво и торжественно.

— Вадим, вы чувствуете с братом ту самую связь близнецов, о которой все говорят?

— Меня иногда спрашивают, каково это, когда есть брат-близнец. Я отвечаю честно: «Я же не знаю, как бывает по-другому»…
Да, связь есть, я не знаю, на каком это уровне, но такое часто, действительно, бывает. Когда что-то идет не так, как хотелось бы, и ты только подумаешь об этом, как Игорь уже звонит, где бы он ни находился. Я не думаю, не анализирую, как это происходит, но и вправду, есть такая удивительная энергетическая связь на большом расстоянии. Совершенно неожиданно возникает звонок Игоря, и все становится на свои места.

Актер Игорь Верник (слева) и главный редактор журнала Вадим Верник. Фото
Актер Игорь Верник (слева) и главный редактор журнала Вадим Верник. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

— Вы с братом когда-нибудь конкурировали?

— Мы никогда не конкурировали. Наверное, скучно об этом говорить, но нам не за что было драться. У нас всегда были разные интересы. Он актер, я – журналист.

Мы вместе с Игорем ведем программу на телеканале «Культура» «2 ВЕРНИК 2» и нам обоим это в радость. Мне кажется, что в ней мы органично дополняем друг друга, поскольку мы совершенно разные по характеру и по взглядам на многие вещи. Игорь говорит с нашими гостями как коллега. С кем-то он играет в спектаклях, с кем-то снимался в кино, с кем-то просто общается. У меня в этом смысле другой взгляд и это, мне кажется, дает ту самую необходимую правильную энергию.

— Вы с братом такие разные: позволяет ли эта разница оставаться самыми близкими людьми?

Актер Игорь Верник, радиорежиссер Эмиль Верник, главный редактор журнала Вадим Верник. Фото
Актер Игорь Верник, радиорежиссер Эмиль Верник, главный редактор журнала Вадим Верник. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

— То, что мы разные, никогда не отдаляло нас друг от друга. Нам всегда есть о чем пообщаться – так зачем нам было расходиться? Да, у каждого свои увлечения профессиональные, так это разве плохо? Все равно мы варимся в одном соку. Журналистика, которой я занимаюсь, связана не со спортом, не с политикой, не с экономикой – моя журналистика связана с искусством. Так что у нас с братом всегда, повторяю, есть о чем пообщаться, поговорить. И тем так много, что нам никогда не хватает времени на общение.

— Вот прямо никогда не было противостояний?

— Однажды только случился конфликт… Я тогда еще работал в газете «Неделя» — было такое приложение к «Известиям» – и брал у Игоря интервью. Мы тогда страшно разругались, потому что ему не понравилось, как я сделал интервью. Там и стулья пошли в ход, и даже люстра… Я тогда думал, что никогда в жизни мы вместе больше ничего делать не будем. Но вот «никогда не говори «никогда».

— Как часто вам удается побыть вместе?

Актер Игорь Верник (слева) и главный редактор журнала Вадим Верник. Фото
Актер Игорь Верник (слева) и главный редактор журнала Вадим Верник. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

— Вы знаете… Мы пересекаемся, но график разный. Я работаю главным редактором журнала, это очень важная часть моей жизни. А совсем недавно художественный руководитель МХТ Сергей Женовач неожиданно позвал меня в МХТ стать заместителем художественного руководителя, и для меня это новый профессиональный вызов. Теперь, кстати, с Игорем мы можем видеться чаще.

— Далеко живете друг от друга?

— Раньше жили в одном доме, просто на разных этажах. Это было здорово – ходили друг другу в гости в тапочках.

Мы с удовольствием пожелали Вадиму и его брату Игорю дальнейшего процветания, неизменно высоких рейтингов для всех их начинаний и, конечно же, здоровья!

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Вадим Верник о брате Игоре: «Мы поругались лишь однажды, тогда и стулья пошли в ход»
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