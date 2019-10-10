Дочь Ольги Кабо поставит сразу два балета

Дочь актрисы Ольги Кабо уже имеет опыт работы в кино. Ранее она снялась в фильме «Тайна Снежной Королевы» и киносказке «Дюймовочка». Однако девушка все же решила выбрать для себя другую профессию. В настоящий момент она готовится к премьере сразу двух своих одноактных балетных постановок.

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Впрочем, Татьяна Василишина уже давно решила посвятить себя балету. Она закончила Московскую Академию хореографии. Затем училась у народного артиста СССР Вячеслава Гордеева на балетмейстерском факультете Российской академии театрального искусства. И вот сейчас под руководством наставника Татьяны театр «Русский балет» представляет два балета.

Оба балета молодого постановщика будут показаны под общим названием «Лолита. Вплоть до смерти и после». Первый спектакль основан на знаменитом произведении Владимира Набокова. Татьяна использовала в своей постановке как академические традиции, так и элементы современного танца.